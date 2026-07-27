Подросток и семеро взрослых утонули в Нижегородской области за неделю

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За прошедшею неделю в Нижегородской области было зафиксировано девять происшествий на воде. В результате погибли восемь человек, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В частности, 21 июля утонули сразу два человека. Тело одного достали из озера Михеево, тело другого — из Керженца в Лысковском округе.
Еще два происшествия зарегистрировали 26 июля на водоемах Нижнего Новгорода. Одного утопленника извлекли из Силикатного озера в Ленинском районе, второго — из Паркового озера в Сормове.
Также на прошлой неделе в Ветлуге утонул 15-летний подросток.
Добавим, что неделей ранее погибших на водоемах было вдвое меньше.
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