Подросток и семеро взрослых утонули в Нижегородской области за неделю Происшествия

Фото: Александр Воложанин

За прошедшею неделю в Нижегородской области было зафиксировано девять происшествий на воде. В результате погибли восемь человек, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В частности, 21 июля утонули сразу два человека. Тело одного достали из озера Михеево, тело другого — из Керженца в Лысковском округе.

Еще два происшествия зарегистрировали 26 июля на водоемах Нижнего Новгорода. Одного утопленника извлекли из Силикатного озера в Ленинском районе, второго — из Паркового озера в Сормове.

Также на прошлой неделе в Ветлуге утонул 15-летний подросток.

Добавим, что неделей ранее погибших на водоемах было вдвое меньше.