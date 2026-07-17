Момент столкновения поезда с грузовиком в Борском округе попало на видео Происшествия

Фото: скриншот из видео "RT на русском"

Появилось видео момента ДТП с грузовиком и поездом, которое произошло на железнодорожном переезде в Борском округе Нижегородской области. Кадры с места происшествия опубликовали в MAX-канале «RT на русском».

Напомним, авария произошла в ночь на 17 июля в районе станции Каликино. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили локомотив и трактор, перевозившийся на прицепе.

Из-за аварии были задержаны семь пассажирских поездов. Сейчас движение на этом участке железной дороги восстановлено.

На записи видно, как большегруз выезжает на железнодорожные пути при закрытом шлагбауме. Оператор переезда пытается поднять его, однако фура не успевает покинуть пути, и поезд задевает трактор, который перевозился на прицепе грузовика.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что 36 человек погибли в авариях на дорогах Нижегородской области с начала лета.