Работник ж/д компании получит 700 тысяч рублей за удар током в Дзержинске Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Суд обязал железнодорожную компанию выплатить 700 тысяч рублей за травму монтера Дзержинской дистанции пути (структурное подразделение РЖД). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Во время плановой замены железнодорожных шпал рабочего ударило током. Он получил ожоги 40% тела.

Проверка надзорного ведомства показала, что травма стала следствием просчетов в организации рабочего процесса и пренебрежением правилами охраны труда.

По иску прокурора Дзержинский горсуд обязал ж/д компанию выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что родным погибшей под колесами автобуса нижегородки выплатили 4,5 млн рублей.