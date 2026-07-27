Работник ж/д компании получит 700 тысяч рублей за удар током в Дзержинске

Фото:
Суд обязал железнодорожную компанию выплатить 700 тысяч рублей за травму монтера Дзержинской дистанции пути (структурное подразделение РЖД). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в июне 2025 года. Во время плановой замены железнодорожных шпал рабочего ударило током. Он получил ожоги 40% тела.
Проверка надзорного ведомства показала, что травма стала следствием просчетов в организации рабочего процесса и пренебрежением правилами охраны труда.
По иску прокурора Дзержинский горсуд обязал ж/д компанию выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда.
Ранее сообщалось, что родным погибшей под колесами автобуса нижегородки выплатили 4,5 млн рублей.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+