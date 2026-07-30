Численность кабанов в Нижегородской области сократилась на 88% за десять лет Общество

Фото: Александр Воложанин

Поголовье дикого кабана в Нижегородской области за последние годы уменьшилось на 88%. Об этом на правительственном часе в Законодательном собрании сообщил глава минлесхоза Роман Воробьев, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

По его словам, в отношении этого вида проводятся специальные мероприятия, направленные на сокращение численности и плотности животных.

«Если в 2016 году, когда были зафиксированы первые случаи африканской чумы свиней, в регионе насчитывалась 4981 особь кабана, то в 2026 году — уже 701», — сказал он.

Министр отметил, что в прошлом году случаев АЧС зарегистрировано не было. Однако в текущем году ситуация изменилась. Заболевание выявили у диких кабанов в Ковернинском и Большеболдинском округах.

«Это говорит о циркуляции в дикой фауне и о том, что расслабляться в этой сфере не стоит», — подчеркнул Роман Воробьев.

Ранее также сообщалось, что из-за вспышки заболевания разрешили отстрелить 34 кабана в охотугодьях шести округов области.