Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2026 15:20
Основатель Telegram Павел Дуров включен в перечень террористов и экстремистов
30 июля 2026 15:10
Нижегородские автобусы изменят маршруты из-за ночного забега
30 июля 2026 14:57
Евгений Люлин: «Природа нашего края — общая ответственность, и мы должны сохранить её для потомков»
30 июля 2026 14:53
Пробные топки стартуют в Нижнем Новгороде 1 сентября
30 июля 2026 14:38
Фонтаны в Нижнем Новгороде не будут отключать в День ВДВ
30 июля 2026 14:23
Эксклюзив
Численность кабанов в Нижегородской области сократилась на 88% за десять лет
30 июля 2026 13:39
Медиафорум «Строим будущее России» пройдет в преддверии 70‑летия Дня строителя
30 июля 2026 13:35
Трехэтажный медцентр появится на Автозаводе
30 июля 2026 13:18
Последствия ливней продолжают устранять в Нижнем Новгороде
30 июля 2026 13:10
Психолог предупредил, что путаница в обычных вещах сигнализирует о деменции
Общество

Численность кабанов в Нижегородской области сократилась на 88% за десять лет

30 июля 2026 14:23 Общество
Численность кабанов в Нижегородской области сократилась на 88% за десять лет

Фото: Александр Воложанин

Поголовье дикого кабана в Нижегородской области за последние годы уменьшилось на 88%. Об этом на правительственном часе в Законодательном собрании сообщил глава минлесхоза Роман Воробьев, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

По его словам, в отношении этого вида проводятся специальные мероприятия, направленные на сокращение численности и плотности животных.

«Если в 2016 году, когда были зафиксированы первые случаи африканской чумы свиней, в регионе насчитывалась 4981 особь кабана, то в 2026 году — уже 701», — сказал он.

Министр отметил, что в прошлом году случаев АЧС зарегистрировано не было. Однако в текущем году ситуация изменилась. Заболевание выявили у диких кабанов в Ковернинском и Большеболдинском округах.

«Это говорит о циркуляции в дикой фауне и о том, что расслабляться в этой сфере не стоит», — подчеркнул Роман Воробьев.

Ранее также сообщалось, что из-за вспышки заболевания разрешили отстрелить 34 кабана в охотугодьях шести округов области.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АЧС Минлесхоз Охота
Поделиться:
Новости по теме
12 июля 2026 09:37
В Нижегородской области откроют выдачу разрешений на охоту с собаками
09 июля 2026 09:28
Нормы добычи дичи обновили в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных