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Общество

Африканскую чуму свиней выявили еще в одном округе Нижегородской области

30 июля 2026 09:07 Общество
Африканскую чуму свиней выявили еще в одном округе Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Карантин по африканской чуме свиней ввели в Большеболдинском муниципальном округе Нижегородской области. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовых актов.

Ограничения действуют с 22 июля и распространяются на охотничьи угодья общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» до их официальной отмены.

Инфицированными признаны территории кварталов 93, 95, 99 и 138 указанных охотугодий. Кроме того, к таким объектам отнесены холодильные камеры в селе Большое Болдино на улице Пролетарской, 23 и улице Докукина, 12. На них должны быть уничтожены в соответствии с ветеринарными правилами продукты убоя свиней и кабанов, а также продукция их переработки с подтвержденным диагнозом АЧС.

Ранее африканскую чуму свиней выявили в Ковернинском округе. Также сообщалось, что из-за вспышки заболевания разрешен отстрел 34 кабанов в охотугодьях шести округов региона.

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Теги:
АЧС Животные Карантин
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