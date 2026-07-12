В Нижегородской области откроют выдачу разрешений на охоту с собаками Общество

С 13 июля 2026 года министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области начнет выдавать разрешения на добычу пернатой дичи с подружейными собаками и ловчими птицами.

Сезон охоты с подружейными собаками в регионе установлен в следующие сроки: на болотно-луговую дичь — с 25 июля по 30 ноября, на боровую дичь (кроме вальдшнепа) — с 5 августа по 28 февраля, на полевую дичь и вальдшнепа — с 5 августа по 30 ноября, на водоплавающую дичь — с 15 августа по 30 ноября.

В Минлесхозе напомнили, что на территории Нижегородской области запрещена любительская и спортивная охота на виды, занесенные в Красную книгу России и Красную книгу региона. В их числе белая куропатка, клинтух, а также ряд видов куликов, включая большого кроншнепа, турухтана, мородунку, фифи, кулика-сороку, поручейника, пастушка, малого погоныша и погоныша-крошку.

Также в ведомстве отметили, что охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой допускается при участии не более трех охотников. При этом каждый участник охоты должен иметь при себе документы, предусмотренные законодательством.

Получить разрешение можно в Минлесхозе Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, 2, кабинет 67, по телефону 8 (831) 434-32-88, а также в территориальных подразделениях министерства.

Образцы платежных документов, а также реквизиты для уплаты государственной пошлины и сбора за пользование объектами животного мира размещены на официальном сайте ведомства в разделе «Информация для охотников/Выдача разрешений на право охоты».

В министерстве также напомнили, что при установлении на территории региона IV-V классов пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов. Актуальная карта пожарной опасности с указанием районов, где действует ограничение, ежедневно обновляется на сайте минлесхоза.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области обновили нормы добычи дичи.