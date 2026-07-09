Нормы добычи дичи обновили в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области утвердили новые дневные и сезонные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, по которым не устанавливается лимит. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Изменения затронули водоплавающую и боровую дичь, а также зайца в весенний, летне-осенний и осенне-зимний периоды охоты.

Как отметили в ведомстве, прежние нормативы действовали с 2010 года и не пересматривались более 15 лет.

«За это время изменились не только популяции животных, но и подходы к осуществлению охоты», — сообщили минлесхозе.

Как подчеркнули в документе, цель обновления — сохранить природный баланс и устойчивую численность животных, при этом обеспечив жителям возможность заниматься охотой.

В летне-осенний и осенне-зимний периоды на зайца установлен сезонный норматив — 30 особей на одного охотника в пределах одного угодья. Для глухаря — до 5 особей за сезон, для тетерева — до 20. Дневные нормы определены для рябчика — 5 особей, серой куропатки — 3, вальдшнепа — 10. По гусям и уткам лимиты не установлены, за исключением видов, занесённых в Красную книгу России и Нижегородской области.

Весной для глухаря установлен сезонный норматив 2 особи, для тетерева — 5. Селезней можно добывать до 30 особей за сезон. Для вальдшнепа действует дневная норма — 5 особей, для гусей — сезонная норма 20 особей, кроме краснокнижных видов.

Кроме того, утверждена норма добычи кабана в общедоступных охотничьих угодьях региона на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Всего за сезон в них разрешено добыть 52 особи.

Ранее сообщалось, что отстрел лисиц разрешили в Ардатовском и Дальнеконстантиновском округах из-за угрозы бешенства.