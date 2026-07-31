Три десятка мигрантов незаконно ввезли в Нижегородскую область — видео Происшествия

Фото: УФСБ России по Нижегородской области

В Нижегородской области пресечена деятельность канала незаконной миграции, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, двое злоумышленников действовали через подконтрольную коммерческую компанию. Они направляли в органы внутренних дел документы с ложными сведениями о том, что приглашённым иностранцам якобы гарантированы жилье, медицинская помощь и материальное обеспечение.

В МВД уточнили, что приезжих оформляли как высококвалифицированных специалистов с зарплатой 250 тысяч рублей в месяц. На основании этих документов им выдавали трехлетние многократные визы и разрешения на работу.

Фактически трудоустраивать их на заявленных условиях не планировалось. По версии полиции, организаторы схемы присваивали более половины заработка иностранцев.

Таким образом было незаконно обеспечено пребывание в России 35 человек. Из них 27 уже выдворены, еще пятеро находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.

Следственный отдел УФСБ по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Фигурантами стали двое иностранных граждан 48 и 37 лет и их 42-летняя сообщница. Двое мужчин, в том числе руководитель и учредитель компании, заключены под стражу; женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать возможных соучастников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка фиктивно прописала в квартире 14 иностранцев.