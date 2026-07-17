Трех граждан Индии выдворили из Нижегородской области

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Трех граждан Индии выдворили за пределы России после нарушения требований миграционного законодательства.
Как сообщили в ГУФССП России по Нижегородской области, решение о выдворении было принято судом по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ — «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».
У иностранцев не оказалось документов, которые подтверждали бы право на временное проживание и работу в России.
До отправки за пределы страны граждане Индии находились в Центре временного содержания иностранных граждан. После подготовки всех необходимых документов судебные приставы доставили их к пункту пропуска через границу и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России.
В ближайшие пять лет въезд в Россию для нарушителей будет закрыт.
Всего за первые шесть месяцев 2026 года нижегородские судебные приставы выдворили из страны 1035 нелегальных мигрантов. Большая часть из них — граждане стран Ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана.
Ранее из Нижегородской области выдворили египтянина.
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