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Происшествия

Гражданин Вьетнама вырастил мини-плантацию конопли в квартире в Городце

30 июля 2026 19:43 Происшествия
Гражданин Вьетнама вырастил мини-плантацию конопли в квартире в Городце

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Городце полицейские задержали 33-летнего гражданина Вьетнама, которого подозревают в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по региону, поводом для проверки стало обращение жительницы многоквартирного дома на улице Кирова. Она сообщила в дежурную часть о резком запахе в подъезде, похожем на запах растительных наркотиков.

В одной из квартир, где проживал 33-летний иностранец, сотрудники обнаружили четыре горшка с кустами зеленого цвета, а также обрезки стеблей и листьев.

Экспертиза подтвердила, что мужчина культивировал коноплю. Общая масса готового к употреблению наркотического средства составила 300 граммов, что квалифицируется как крупный размер. Установлено, что злоумышленник выращивал растение для собственного пользования и не планировал сбывать запрещенное вещество.

Было возбуждено дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Следствие просило отправить обвиняемого в СИЗО, однако Городецкий городской суд выбрал более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. После заседания мужчину освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Кроме того, мужчину оштрафовали на 2 тысячи рублей за нарушение правил пребывания в России.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в квартире 60-летней горожанки были незаконно прописаны 14 иностранцев.

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Теги:
Городец Мигранты Наркотики
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