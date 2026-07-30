Гражданин Вьетнама вырастил мини-плантацию конопли в квартире в Городце

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В Городце полицейские задержали 33-летнего гражданина Вьетнама, которого подозревают в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по региону, поводом для проверки стало обращение жительницы многоквартирного дома на улице Кирова. Она сообщила в дежурную часть о резком запахе в подъезде, похожем на запах растительных наркотиков.
В одной из квартир, где проживал 33-летний иностранец, сотрудники обнаружили четыре горшка с кустами зеленого цвета, а также обрезки стеблей и листьев.
Экспертиза подтвердила, что мужчина культивировал коноплю. Общая масса готового к употреблению наркотического средства составила 300 граммов, что квалифицируется как крупный размер. Установлено, что злоумышленник выращивал растение для собственного пользования и не планировал сбывать запрещенное вещество.
Было возбуждено дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит срок до 10 лет лишения свободы.
Следствие просило отправить обвиняемого в СИЗО, однако Городецкий городской суд выбрал более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. После заседания мужчину освободили из-под стражи прямо в зале суда.
Кроме того, мужчину оштрафовали на 2 тысячи рублей за нарушение правил пребывания в России.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в квартире 60-летней горожанки были незаконно прописаны 14 иностранцев.
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