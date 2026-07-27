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Общество

190 детей мигрантов зачислили в первый класс в Нижегородской области

27 июля 2026 13:51 Общество
190 детей мигрантов зачислили в первый класс в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

190 детей мигрантов зачислили в первый класс в Нижегородской области, сообщили НИА «Нижний Новгород» в региональном минобре.

С апреля 2025 года по июль 2026 года в школы региона поступило 461 заявление о приеме на обучение детей, являющихся иностранцами либо лицами без гражданства. Все прошли обязательное тестирование на знание русского языка, как того требует российское законодательство.

В итоге успешно сдали тест только 295 детей. Их зачислили в школы. 166 детей получили отказ в зачислении, но они смогут пройти экзамен еще раз.

Из общего числа заявлений 276 касались зачисления в первый класс. По результатам тестирования на обучение приняли 190 детей, а 86 не справились с тестом.

В профильном министерстве уточнили, что больше всего заявлений на прием в школы поступило от граждан Таджикистана, Узбекистана, Армении и Азербайджана. Также были заявки от семей из Сирии, Германии, Латвии и Вьетнама.

Ранее мы рассказывали, что новая школа на тысячу мест на Бору откроет двери 1 сентября.

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Теги:
Мигранты Образование Школы
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