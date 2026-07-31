Умер бывший вратарь нижегородского «Торпедо» Алексей Мурыгин Спорт

Фото: Бабунов Сергей, photo.khl.ru

Бывший вратарь нижегородского «Торпедо» и ряда клубов КХЛ Алексей Мурыгин скончался на 40-м году жизни после продолжительной болезни. О смерти хоккеиста сообщил журналист Михаил Зислис.

Позже эту информацию подтвердила пресс-служба хабаровского «Амура», игроком которого Мурыгин был с 2005 по 2014 год.

В феврале 2019 года у голкипера диагностировали высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины. После лечения ему удалось победить болезнь и вернуться на лед. Однако в мае этого года заболевание было выявлено вновь.

В составе нижегородского «Торпедо» Мурыгин играл в сезоне 2021/2022 и провел семь матчей регулярного чемпионата.

За карьеру в КХЛ Алексей также выступал за «Амур», «Металлург», «Локомотив», «Авангард», «Нефтехимик» и «Куньлунь». Всего он провел в лиге 306 матчей.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Мурыгина.

Ранее сообщалось, что новичок «Торпедо» Скутер Брики рассказал, почему подписал контракт с нижегородским клубом.