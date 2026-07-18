Умер легендарный спортивный журналист Владимир Смирнов Спорт

Фото: страница Владимира Смирнова в VK

Известный спортивный журналист Владимир Смирнов ушел на 59-м году жизни 18 июля.

Для многих жителей Нижегородской области его имя прежде всего ассоциировалось с программой «Спорт-Тайм», которая считается одной из лучших спортивных передач в истории регионального телевидения.

В определенный период Владимир Смирнов работал помощником депутата. Однако в 2020 году вернулся на телевидение, став спортивным комментатором телеканалов «Волга» и ННТВ.

В последние годы он возглавлял спортивную редакцию телерадиокомпании ННТВ в должности главного редактора.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Смирнова.