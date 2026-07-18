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Спорт

Умер легендарный спортивный журналист Владимир Смирнов

18 июля 2026 16:25 Спорт
Умер легендарный спортивный журналист Владимир Смирнов

Фото: страница Владимира Смирнова в VK

Известный спортивный журналист Владимир Смирнов ушел на 59-м году жизни 18 июля.

Для многих жителей Нижегородской области его имя прежде всего ассоциировалось с программой «Спорт-Тайм», которая считается одной из лучших спортивных передач в истории регионального телевидения.

В определенный период Владимир Смирнов работал помощником депутата. Однако в 2020 году вернулся на телевидение, став спортивным комментатором телеканалов «Волга» и ННТВ.

В последние годы он возглавлял спортивную редакцию телерадиокомпании ННТВ в должности главного редактора.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Смирнова.

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Теги:
Журналистика Некролог Спорт
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