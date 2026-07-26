Настоятель Фролищенского монастыря Тихон погиб в ДТП в Володарском районе

Фото:
Вечером 25 июля на автодороге Центральный — Фролищи в Володарском районе Нижегородской области произошло трагическое ДТП, в котором погиб 1 человек.
Как стало известно, в результате аварии погиб иеромонах Тихон (Буцын), исполнявший обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни. Об этом сообщили в группе Благовещенского благочиния Выксунской епархии в «Вконтакте».
По данным ГУ МЧС, автомобиль, за рулём которого находился священнослужитель, съехал с дороги и врезался в дерево. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Иеромонах Тихон был известен своей добротой и отзывчивостью среди прихожан.
Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает искренние соболезнования родным и близким иеромонаха Тихона.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+