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Опубликован полный календарь игр нижегородской «Чайки» в сезоне 2026/2027

31 июля 2026 13:31 Спорт
Опубликован полный календарь игр нижегородской «Чайки» в сезоне 2026/2027

Фото: МХК "Чайка"

Молодежная хоккейная лига опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2026/2027 для нижегородской «Чайки».

В новом сезоне МХЛ все 34 клуба проведут одинаковое количество матчей — по 54. Каждая команда сыграет по 27 встреч дома и на выезде. Такой формат стал возможен благодаря введению игр в рамках добора по аналогии с КХЛ.

Команда Алексея Подалинского продолжит выступать в «Золотом» дивизионе Восточной конференции.

Новый сезон нижегородцы откроют 7 сентября домашним матчем против казанского «Ирбиса». Первую выездную игру «Чайка» проведет 15 сентября в Нижнекамске, где встретится с «Реактором». После этого команда отправится в Альметьевск и Пермь, а затем вернется в Нижний Новгород на домашнюю серию.

Даты всех матчей «Чайки» и их соперники:

  • «Ирбис»: 7 сентября, 10 октября, 26 ноября, 22 марта;
  • «Реактор»: 15 сентября, 3 марта;
  • «Спутник Ал»: 17 сентября, 6 января;
  • МХК «Молот»: 21 сентября, 12 ноября;
  • «Толпар»: 25 сентября, 26 сентября, 17 марта, 18 марта;
  • «Стальные Лисы»: 29 сентября, 30 сентября, 13 марта, 14 марта;
  • «Локо»: 4 октября, 18 ноября;
  • «Красноярские Рыси»: 14 октября, 13 декабря;
  • «Сибирские Снайперы»: 20 октября, 21 октября, 7 февраля, 8 февраля;
  • «Омские Ястребы»: 24 октября, 25 октября, 11 февраля, 12 февраля;
  • «Мамонты Югры»: 2 ноября, 25 февраля;
  • «Локо-76»: 4 ноября, 5 ноября, 21 февраля, 22 февраля;
  • АКМ-Юниор: 23 ноября, 15 февраля;
  • МХК «Спартак»: 29 ноября, 6 марта;
  • «Красная Армия»: 1 декабря, 23 января;
  • «Кузнецкие Медведи»: 8 декабря, 15 января;
  • «Белые Медведи»: 16 декабря, 18 декабря, 1 февраля, 2 февраля;
  • «Авто»: 21 декабря, 23 декабря, 28 января, 29 января;
  • «Снежные Барсы»: 27 декабря, 9 января.

Регулярный чемпионат для нижегородцев завершится 22 марта 2027 года. «Чайка» закольцует «регулярку» и проведет четвертый матч с «Ирбисом» уже в Казани.

Серии плей-ин за право сыграть в плей-офф стартуют 25 марта 2027 года. Розыгрыш Кубка Харламова пройдет со 2 апреля по 24 мая.

Ранее был представлен календарь игр основной команды «Торпедо».

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Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
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