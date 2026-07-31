Опубликован полный календарь игр нижегородской «Чайки» в сезоне 2026/2027

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Молодежная хоккейная лига опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2026/2027 для нижегородской «Чайки».
В новом сезоне МХЛ все 34 клуба проведут одинаковое количество матчей — по 54. Каждая команда сыграет по 27 встреч дома и на выезде. Такой формат стал возможен благодаря введению игр в рамках добора по аналогии с КХЛ.
Команда Алексея Подалинского продолжит выступать в «Золотом» дивизионе Восточной конференции.
Новый сезон нижегородцы откроют 7 сентября домашним матчем против казанского «Ирбиса». Первую выездную игру «Чайка» проведет 15 сентября в Нижнекамске, где встретится с «Реактором». После этого команда отправится в Альметьевск и Пермь, а затем вернется в Нижний Новгород на домашнюю серию.
Даты всех матчей «Чайки» и их соперники:
Регулярный чемпионат для нижегородцев завершится 22 марта 2027 года. «Чайка» закольцует «регулярку» и проведет четвертый матч с «Ирбисом» уже в Казани.
Серии плей-ин за право сыграть в плей-офф стартуют 25 марта 2027 года. Розыгрыш Кубка Харламова пройдет со 2 апреля по 24 мая.
Ранее был представлен календарь игр основной команды «Торпедо».
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