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Житель Кстова получил 16 лет колонии за жестокое убийство жены

31 июля 2026 18:31 Происшествия
Житель Кстова получил 16 лет колонии за жестокое убийство жены

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде вынесли приговор 36-летнему жителю Кстова. Его признали виновным в убийстве супруги с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе облсуда.

Преступление произошло в ноябре 2025 года в квартире дома на улице 2-й микрорайон в Кстове. Во время бытовой ссоры мужчина в присутствии двоих малолетних детей жестоко избил 35-летнюю супругу.

Осужденный нанес женщине не менее 43 ударов руками и ногами по голове и телу, бил ее головой о стену и прыгал на теле. Всего эксперты насчитали более 40 травматических воздействий. От полученных травм она скончалась на месте.

Мужчине назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения его также ограничат в свободе на 1 год и 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде вынесен приговор по делу о жестоком двойном убийстве на Автозаводе.

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Теги:
Приговор Суд Убийство
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