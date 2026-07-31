Житель Кстова получил 16 лет колонии за жестокое убийство жены

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В Нижнем Новгороде вынесли приговор 36-летнему жителю Кстова. Его признали виновным в убийстве супруги с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе облсуда.
Преступление произошло в ноябре 2025 года в квартире дома на улице 2-й микрорайон в Кстове. Во время бытовой ссоры мужчина в присутствии двоих малолетних детей жестоко избил 35-летнюю супругу.
Осужденный нанес женщине не менее 43 ударов руками и ногами по голове и телу, бил ее головой о стену и прыгал на теле. Всего эксперты насчитали более 40 травматических воздействий. От полученных травм она скончалась на месте.
Мужчине назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения его также ограничат в свободе на 1 год и 6 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде вынесен приговор по делу о жестоком двойном убийстве на Автозаводе.
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