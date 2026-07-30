Появились новые подробности зверского убийства 27-летней девушки в Починках Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Стали известны новые подробности жестокого убийства 27-летней девушки в Починках. С ней на почве ревности расправилась знакомая.

Трагедия произошла в апреле этого года. По версии следствия, две местные жительницы вместе распивали алкоголь, после чего между ними вспыхнул конфликт. Хозяйка дома набросилась на подругу, вооружившись ножницами, черенком от лопаты и резиновым шлангом.

По данным следствия, потерпевшую обрили, облили зелёнкой, подвергли сексуализированному насилию с использованием предметов, после чего оставили на улице. Обвиняемая нанесла девушке не менее 100 травматических воздействий.

Муж Татьяны рассказал журналистам программы «Кстати» (16+), что в момент трагедии находился в Москве в командировке и не мог представить, что подобное может произойти.

«Эта девчонка приходила к нам, даже ночевала у нас, все нормально было. Сидим, пивка попьем, когда домой неохота, то предлагали ей оставаться у нас», — рассказал Михаил.

По его словам, женщины дружили и прежде между ними не возникало серьезных ссор. Сам Михаил заявил, что никогда не изменял супруге.

Вместе с тем соседи и знакомые семьи рассказали, что в доме почти ежедневно проходили застолья с алкоголем. Они также утверждают, что подсудимая сама изменяла мужу и проявляла к нему агрессию. Однажды она якобы даже сломала супругу ключицу.

Татьяне предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Максимальное наказание по этим статьям составляет до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Городце вынесли приговор женщине и подросткам за жестокое избиение и издевательство над пенсионеркой, которая впоследствии скончалась в больнице.