Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
30 июля 2026 12:30
Появились новые подробности зверского убийства 27-летней девушки в Починках
30 июля 2026 12:17
Мать погибшего под поездом в Балахне велосипедиста просит построить мост
30 июля 2026 11:46
Эксклюзив
Сбежавших во время пожара лошадей вернули в конюшню в Нижнем Новгороде
30 июля 2026 10:16
Ураган повалил деревья и оборвал ЛЭП в Дзержинске
30 июля 2026 09:45
МЧС: пожар в нижегородской конюшне ликвидирован
30 июля 2026 09:27
Нижегородского велосипедиста затянуло потоком воздуха под поезд: он погиб
29 июля 2026 21:49
Три пони и три лошади погибли на пожаре в нижегородской конюшне
29 июля 2026 15:57
Опубликовано видео тушения пожара в нижегородской конюшне
29 июля 2026 15:44
Нижегородца будут судить за двойное убийство и хранение оружия
29 июля 2026 15:17
Конюшня полыхает в Нижнем Новгороде
Происшествия

Появились новые подробности зверского убийства 27-летней девушки в Починках

30 июля 2026 12:30 Происшествия
Появились новые подробности зверского убийства 27-летней девушки в Починках

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Стали известны новые подробности жестокого убийства 27-летней девушки в Починках. С ней на почве ревности расправилась знакомая.

Трагедия произошла в апреле этого года. По версии следствия, две местные жительницы вместе распивали алкоголь, после чего между ними вспыхнул конфликт. Хозяйка дома набросилась на подругу, вооружившись ножницами, черенком от лопаты и резиновым шлангом.

По данным следствия, потерпевшую обрили, облили зелёнкой, подвергли сексуализированному насилию с использованием предметов, после чего оставили на улице. Обвиняемая нанесла девушке не менее 100 травматических воздействий.

Муж Татьяны рассказал журналистам программы «Кстати» (16+), что в момент трагедии находился в Москве в командировке и не мог представить, что подобное может произойти.

«Эта девчонка приходила к нам, даже ночевала у нас, все нормально было. Сидим, пивка попьем, когда домой неохота, то предлагали ей оставаться у нас», — рассказал Михаил.

По его словам, женщины дружили и прежде между ними не возникало серьезных ссор. Сам Михаил заявил, что никогда не изменял супруге.

Вместе с тем соседи и знакомые семьи рассказали, что в доме почти ежедневно проходили застолья с алкоголем. Они также утверждают, что подсудимая сама изменяла мужу и проявляла к нему агрессию. Однажды она якобы даже сломала супругу ключицу.

Татьяне предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Максимальное наказание по этим статьям составляет до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Городце вынесли приговор женщине и подросткам за жестокое избиение и издевательство над пенсионеркой, которая впоследствии скончалась в больнице.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Изнасилование Починковский район Убийство
Поделиться:
Новости по теме
29 июля 2026 15:44
Нижегородца будут судить за двойное убийство и хранение оружия
28 июля 2026 17:30
Закопанный труп в мешке нашли полицейские в Нижегородской области
28 июля 2026 17:15
Нижегородец, устроивший смертельный пожар, попался еще на одном поджоге
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных