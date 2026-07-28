Виновный во взрыве дома на Краснодонцев трижды избежал наказания Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководитель компании «Городская газовая служба», виновной во взрыве газа в нижегородской многоэтажке, вновь оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщает пресс-служба Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода.

На этот раз его признали виновным в мошенничестве при обслуживании газового оборудования.

Взрыв бытового газа произошел летом 2020 года в доме № 17 на улице Краснодонцев. Никто из жильцов не пострадал, однако специалисты установили критические повреждения несущих конструкций. Здание признали аварийным и подлежащим сносу, сейчас рассматривается возможность его демонтажа по программе КРТ.

Михаила Бязина задержали в Барнауле в декабре 2021 года. За прошедшие годы суды дважды рассматривали дела о взрыве — за оказание небезопасных услуг и нарушение строительных правил. В феврале 2023 года фигуранта хоть и осудили, но освободили от ответственности из-за истечения срока давности. Спустя год ему назначили один год колонии-поселения, но это наказание также не было исполнено по той же причине.

Новое уголовное дело касалось событий 2019−2020 годов. Суд установил, что директор разработал схему обмана граждан пенсионного возраста. Под видом сотрудников газовой службы мошенники обходили квартиры и навязывали платные услуги по замене исправного оборудования. В результате у двух потерпевших были похищены денежные средства.

Приговором от 23 июля Максима Бязина признали виновным по двум эпизодам мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Ему назначили обязательные работы сроком на 100 часов за каждое преступление. Однако от реального исполнения этого наказания он снова освобожден в связи с истечением срока давности. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что экс-начальнику депо Горький-Сортировочный дали 7,5 года колонии за подкуп.