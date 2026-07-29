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Нижегородца будут судить за двойное убийство и хранение оружия

29 июля 2026 15:44 Происшествия
Нижегородца будут судить за двойное убийство и хранение оружия

Фото: Александр Воложанин

51-летний нижегородец предстанет перед судом по обвинению в двойном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В сентябре 2025 года мужчина в ходе пьяной ссоры застрелил из обреза двух знакомых. Это произошло в квартире на улице Любы Шевцовой в Автозаводском районе. Потерпевшие скончались на месте.

ранее судимый за имущественные преступления

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Тогда суд отправил обвиняемого под стражу.

Теперь выяснилось, что фигурант также обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ).

Расследование уголовного дела завершено. Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Материалы направлены для рассмотрения в суд.

Ранее сообщалось, что в Гагинском округе полицейские нашли закопанный труп в мешке. Мужчину убил 78-летний знакомый в ходе конфликта.

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Теги:
Оружие СК Убийство
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