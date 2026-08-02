Поликлинику построят в Анкудиновке за 884 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

В деревне Анкудиновка Кстовского района планируется строительство новой поликлиники для детей и взрослых. Соответствующая закупка размещена для выполнения полного комплекса работ — от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию.

Заказчиком выступает ГКУ «Нижегородстройзаказчик». Поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, из них 270 — для взрослого населения и 230 — для детей. Учреждение будет работать в две смены.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, обеспечить сопровождение государственной экспертизы, построить объект и содействовать получению заключений надзорных органов и разрешения на ввод в эксплуатацию.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 883,8 млн рублей. Из этой суммы 30 млн рублей предусмотрено на инженерные изыскания и подготовку проектной и рабочей документации, еще 853,8 млн рублей — на строительно-монтажные работы. Завершить их надо будет до 1 мая 2028 года. Началом станет дата заключения контракта.

Финансирование предусмотрено в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2026−2028 годы с привлечением средств федерального и областного бюджетов.

Согласно документации, ориентировочная площадь земельного участка составит 13 460 кв. м. Площадь застройки — около 2 400 кв. м, общая площадь здания — порядка 7 200 кв. м. Поликлиника будет пятиэтажной, включая один подземный этаж. Основные технико-экономические показатели уточнят на этапе проектирования.

Заявки на участие в закупке принимаются до 17 августа, подведение итогов запланировано на 20 августа.

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