Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 июля 2026 18:10
Обновленный корпус боксированной педиатрии открывается в НОДКБ
29 июля 2026 17:56
В ПИМУ рассказали, сколько подростков-зацеперов лечили с начала года
29 июля 2026 17:25
Перевозчика на три автобусных маршрута ищут в Нижнем Новгороде за 145 млн рублей
29 июля 2026 16:52
681 безработный нижегородец получил психологическую поддержку с начала года
29 июля 2026 16:31
Согласован облик многоэтажки с детсадом по КРТ возле Молитовского моста
29 июля 2026 16:15
Эксклюзив
1,2 тысячи га сельхозземель обработали от борщевика в Нижегородской области
29 июля 2026 15:29
Эксклюзив
Пилот по поиску борщевика с помощью ИИ запустили в Нижегородской области
29 июля 2026 15:05
МТС запустила бесплатную «SOS-кнопку» для безопасности детей
29 июля 2026 14:57
Продажи «гибридов» растут: автоэксперт объяснил, чем хороши такие авто
29 июля 2026 14:14
Схема прохода на станцию метро «Московская» изменится в Нижнем Новгороде
Общество

Обновленный корпус боксированной педиатрии открывается в НОДКБ

29 июля 2026 18:10 Общество
Обновленный корпус боксированной педиатрии открывается в НОДКБ

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородской областной детской клинической больнице готовится к открытию после капитального ремонта корпус «К», где разместится отделение боксированной педиатрии на 35 коек. Как сообщили в региональном правительстве, первых плановых пациентов здесь начнут принимать уже в ближайшие дни.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, обновление больницы проводится в рамках регионального проекта «Квартал здоровья». Ранее после ремонта уже открылись консультативно-диагностический центр, а также корпус с отделением МРТ и двумя конференц-залами. Теперь к работе готовится корпус боксированной педиатрии.

В новом здании будут лечить детей с трудно диагностируемыми заболеваниями, в том числе с лихорадкой неясного происхождения, заболеваниями органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, муковисцидозом, а также пациентов с инфекциями, которым требуется лечение в многопрофильном круглосуточном стационаре.

Как рассказала завотделением Светлана Никитина, в корпусе оборудовано 17 боксированных палат. На первом этаже расположены боксы с отдельными входами и автономными системами вентиляции, что позволяет исключить перекрестное инфицирование. Два бокса выполнены по системе Мельцера — со специальными шлюзами для медперсонала и отдельными окнами для передачи и обеззараживания пищи. Именно здесь планируют лечить детей с муковисцидозом.

Помимо палат, в корпусе оборудованы процедурный кабинет, пост медсестры, гардероб, комнаты отдыха персонала и отдельное помещение для общения врачей с родителями.

На ремонт и оснащение корпуса направили более 250 млн рублей. Новый корпус заработает в течение недели, а в августе после капитального ремонта в НОДКБ также откроются патологоанатомическое отделение и пищеблок. За последние три года на обновление больницы из бюджета направили 3,2 млрд рублей.

«Всё, что мы делаем для здоровья и благополучия маленьких пациентов, отвечает приоритетам нацпроектов „Продолжительная и активная жизнь“ и „Семья“, Народной программе. Благодарю Правительство и Минздрав России за поддержку нижегородского здравоохранения!» — отметил губернатор Глеб Никитин.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Здравоохранение НОДКБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных