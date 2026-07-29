Обновленный корпус боксированной педиатрии открывается в НОДКБ Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородской областной детской клинической больнице готовится к открытию после капитального ремонта корпус «К», где разместится отделение боксированной педиатрии на 35 коек. Как сообщили в региональном правительстве, первых плановых пациентов здесь начнут принимать уже в ближайшие дни.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, обновление больницы проводится в рамках регионального проекта «Квартал здоровья». Ранее после ремонта уже открылись консультативно-диагностический центр, а также корпус с отделением МРТ и двумя конференц-залами. Теперь к работе готовится корпус боксированной педиатрии.

В новом здании будут лечить детей с трудно диагностируемыми заболеваниями, в том числе с лихорадкой неясного происхождения, заболеваниями органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, муковисцидозом, а также пациентов с инфекциями, которым требуется лечение в многопрофильном круглосуточном стационаре.

Как рассказала завотделением Светлана Никитина, в корпусе оборудовано 17 боксированных палат. На первом этаже расположены боксы с отдельными входами и автономными системами вентиляции, что позволяет исключить перекрестное инфицирование. Два бокса выполнены по системе Мельцера — со специальными шлюзами для медперсонала и отдельными окнами для передачи и обеззараживания пищи. Именно здесь планируют лечить детей с муковисцидозом.

Помимо палат, в корпусе оборудованы процедурный кабинет, пост медсестры, гардероб, комнаты отдыха персонала и отдельное помещение для общения врачей с родителями.

На ремонт и оснащение корпуса направили более 250 млн рублей. Новый корпус заработает в течение недели, а в августе после капитального ремонта в НОДКБ также откроются патологоанатомическое отделение и пищеблок. За последние три года на обновление больницы из бюджета направили 3,2 млрд рублей.

«Всё, что мы делаем для здоровья и благополучия маленьких пациентов, отвечает приоритетам нацпроектов „Продолжительная и активная жизнь“ и „Семья“, Народной программе. Благодарю Правительство и Минздрав России за поддержку нижегородского здравоохранения!» — отметил губернатор Глеб Никитин.