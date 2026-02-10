Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Последние новости рубрики Общество
10 февраля 2026 08:30Три новые поликлиники построили в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 07:50Мусорный полигон в Кстовском районе расширят за 600 млн рублей
10 февраля 2026 07:16Мартовская погода ждет нижегородцев с 13 февраля
09 февраля 2026 19:44Завод "Красный якорь" начал сносить старые здания в Канавинском районе
09 февраля 2026 19:00Проходящую через Нижегородскую область трассу М-12 хотят продлить до Тюмени
09 февраля 2026 18:58Нижегородским школьникам на "Уроке цифры" расскажут о рекомендательных алгоритмах
09 февраля 2026 18:56Доброволец войск БПЛА: "За нами стоят наши родные, и мы обязательно победим!"
09 февраля 2026 18:24Отопление скоро вернется в дома после прорыва трубы на Ванеева
09 февраля 2026 18:10Запрещенку из Узбекистана сожгли в аэропорту Нижнего Новгорода
09 февраля 2026 17:53Парковка возле нижегородского Дома связи станет платной с 10 марта
Общество

Три новые поликлиники построили в Нижнем Новгороде

10 февраля 2026 08:30 Общество
Три новые поликлиники построили в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде завершилось строительство сразу трех поликлиник. В конце декабря 2025 года региональный минстрой выдал разрешение на их ввод в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Одна из поликлиник, рассчитанная на 500 ежедневных посещений, появилась к юго-востоку от ЖК "Новая Кузнечиха", у деревни Новопокровское. Она станет структурным подразделением городской поликлиники № 30 Советского района. Открытие поликлиники намечено на начало 2026 года.

Детскую поликлинику построили в Сормовском районе на улице Сутырина. Учреждение войдет в состав детской городской больницы № 17 и сможет принимать до 500 детей в день. 

Третья поликлиника расположена в Новинках. Ее проектная мощность составляет 250 посещений за смену. Учреждение будет относиться к городской поликлинике № 1 Приокского района и будет обслуживать взрослое население. Известно, что в Новинках до 2030 года планируют построить и детскую поликлинику. 

Ранее сообщалось, что нижегородский минград утвердил обновленный облик поликлиники на Автозаводе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Здравоохранение Поликлиника Строительство
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
