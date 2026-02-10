Три новые поликлиники построили в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде завершилось строительство сразу трех поликлиник. В конце декабря 2025 года региональный минстрой выдал разрешение на их ввод в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Одна из поликлиник, рассчитанная на 500 ежедневных посещений, появилась к юго-востоку от ЖК "Новая Кузнечиха", у деревни Новопокровское. Она станет структурным подразделением городской поликлиники № 30 Советского района. Открытие поликлиники намечено на начало 2026 года.
Детскую поликлинику построили в Сормовском районе на улице Сутырина. Учреждение войдет в состав детской городской больницы № 17 и сможет принимать до 500 детей в день.
Третья поликлиника расположена в Новинках. Ее проектная мощность составляет 250 посещений за смену. Учреждение будет относиться к городской поликлинике № 1 Приокского района и будет обслуживать взрослое население. Известно, что в Новинках до 2030 года планируют построить и детскую поликлинику.
Ранее сообщалось, что нижегородский минград утвердил обновленный облик поликлиники на Автозаводе.
