Арт-объект установили в центре Нижнего Новгорода в преддверии 805-летия Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Арт-объект, посвященный 805-летию Нижнего Новгорода, появился на площади Театральной. Инсталляция выполнена в виде числа «805», вписанного в переплетение двух потоков, которые соединяются в единую линию. Образ символизирует одну из главных достопримечательностей города — слияние рек Волги и Оки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, стилизованные цифры и потоки имеют ширину 5,5 метра и высоту 184 см. В вечернее время объект будет подсвечиваться.

Инсталляция станет украшением главной пешеходной улицы города, а также местом для встреч и фотозоной к предстоящему юбилею Нижнего Новгорода.

Сфотографироваться рядом с арт-объектом можно будет до 8 ноября.

Программа мероприятий (0+) к 805-летию Нижнего Новгорода будет опубликована в ближайшее время.

Напомним, что в 2026 году праздник приходится на 15 августа. Как ранее сообщил замгубернатора Олег Беркович, праздничные площадки будут в разных районах столицы Приволжья.