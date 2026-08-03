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Экономика

ВТБ: объем продаж кредитов наличными в России вырос на 64%

03 августа 2026 12:23 Экономика
ВТБ: объем продаж кредитов наличными в России вырос на 64%

Фото: предоставлено ВТБ

По оценкам ВТБ, за семь месяцев 2026 года объем выдачи потребительских кредитов на розничном рынке достиг 2,9* трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 64%. По предварительной оценке ВТБ, россияне оформили за семь месяцев более 15 млн кредитов наличными, что на 43% больше, чем годом ранее.

Основными факторами роста рынка, по оценке ВТБ, стали постепенное снижение ключевой ставки и начало реализации отложенного спроса на потребительские цели.

«Рынок потребкредитования продолжает расти вслед за корректировкой среднерыночных ставок, которые сегодня закрепились на уровне 29,3% против 32% в начале года. Россияне постепенно возвращаются к отложенным крупным покупкам и активно рассматривают рефинансирование, которое сейчас становится экономически целесообразным. В то же время в месячном выражении динамика выдачи потребкредитов в июле выглядит более сдержанно, чем в первом полугодии. Во многом это связано с осторожной риторикой ЦБ по ключевой ставке — рынок ждет определенности», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По его словам, на рынке сложилась уникальная ситуация, когда на фоне снижения ставок по кредитам у клиентов остается возможность продолжать копить средства на депозитах под высокий процент: «Клиенты пока сохраняют и тренд на накопления: доходность вкладов сохраняется на высоком уровне, и многие предпочитают разместить свободные средства на вкладах и накопительных счетах, получая высокую доходность ежемесячно», — добавил Охорзин.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

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Теги:
ВТБ
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