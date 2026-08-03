Девушку и бросившегося за ней в Волгу очевидца спасли в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородские спасатели помогли двум молодым людям, оказавшимся в Волге. Из воды достали девушку, которую унесло течением, а также очевидца, попытавшегося ей помочь.

Как рассказали в городской администрации, очевидцы сообщили о случившемся на Волжской набережной по номеру 112. По их словам, девушка дрейфовала по Волге и звала на помощь.

Один из свидетелей происшествия попытался самостоятельно спасти девушку, однако справиться с течением не смог. В результате помощь понадобилась уже обоим.

По данным МЧС, первым на помощь прибыл электрик пожарного катера «Вьюн» Антон Юртаев. Антон находился вместе с дочерью на острове. Когда стали слышны крики с берега, на личном катере они выдвинулись к месту происшествия.

Вместе с экипажем катера «Мастер 510» ПРПСО МЧС им удалось достать из воды и доставить на берег мужчину и женщину. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Напомним, это уже не первый подобный случай спасения за последние дни. В ночь на 1 августа специалисты дважды выезжали на Волгу. Около двух часов ночи с бетонного парапета в воду прыгнула 20-летняя девушка, а примерно через три часа у катера «Герой» в реку спрыгнул 23-летний мужчина.