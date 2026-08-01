Пловца придавило деревом после прыжка с тарзанки в Нижегородской области Происшествия

Фото: Ni Mash

Мужчину придавило деревом после прыжка с тарзанки в Павлове Нижегородской области.

Судя по видео, опубликованному в соцсетях, парень разбежался и прыгнул в воду на тарзанке, привязанной к старому дереву. Ствол не выдержал и упал прямо на пловца.

Очевидцы вытащили пострадавшего из водоема и вызвали скорую.

Ранее сообщалось, что двух прыгнувших в Волгу людей спасли за три часа в Нижнем Новгороде.