Труп 23-летнего мужчины достали из озера в Нижнем Новгороде

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23-летний мужчина утонул в Светлоярском озере Нижнего Новгорода, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Трагедия произошла около девяти часов вечера 29 июля. О случившемся спасателям сообщили очевидцы. Тело погибшего удалось найти и вытащить из воды только 30 июля.
В МЧС подчеркнули, что молодой человек купался в необорудованном для этого месте — в районе улицы Мокроусова.
Напомним, 26 июля из Узолы в Городецком округе извлекли тело 45-летнего мужчины.
Также мы рассказывали, что за прошлую неделю в водоемах Нижегородской области погибли семеро взрослых и ребенок.
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