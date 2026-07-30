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Происшествия

Труп 23-летнего мужчины достали из озера в Нижнем Новгороде

30 июля 2026 15:41 Происшествия
Труп 23-летнего мужчины достали из озера в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

23-летний мужчина утонул в Светлоярском озере Нижнего Новгорода, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла около девяти часов вечера 29 июля. О случившемся спасателям сообщили очевидцы. Тело погибшего удалось найти и вытащить из воды только 30 июля.

В МЧС подчеркнули, что молодой человек купался в необорудованном для этого месте — в районе улицы Мокроусова.

Напомним, 26 июля из Узолы в Городецком округе извлекли тело 45-летнего мужчины.

Также мы рассказывали, что за прошлую неделю в водоемах Нижегородской области погибли семеро взрослых и ребенок.

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Теги:
Водоёмы МЧС Утонувшие
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