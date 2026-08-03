Выяснилось, где можно купаться в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обновило список водоемов, которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

По данным на 31 июля, в Нижнем Новгороде купаться можно на Первом озере Щелоковского хутора в Советском районе.

На Автозаводе безопасной признана вода в озере ПКиО второй очереди на проспекте Молодежном и в озере ПКиО первой очереди на улице Смирнова.

В Ленинском районе требованиям соответствуют оба пляжа Силикатного озера. В Сормовском районе положительные результаты получены на озере Светлоярском со стороны улицы Гаугеля, а также на Лунском и Пестичном озерах.

В Канавине в список вошли оба пляжа Сортировочного озера и Больничное озеро.

За пределами областного центра безопасными признаны пруд «408 км» и река Теша в Арзамасе, озеро «у Крутой горы» в Богородске, Юрасовское озеро в городском округе Бор, городской пляж на Волге в Лыскове, а также все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.

Ранее нижегородцам объяснили, почему им не грозит опасный американский вирус.