Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
03 августа 2026 17:30
Новую экскурсионную программу хотят запустить на Перевозском конном заводе
03 августа 2026 15:08
В Шахунье отпраздновали 83-летие со дня основания города и 95-летие округа
03 августа 2026 11:02
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
03 августа 2026 09:40
Глеб Никитин проверил строительство гостиницы на набережной Городца
31 июля 2026 17:47
Новая 20-метровая карусель откроется в Автозаводском парке 1 августа
31 июля 2026 15:23
XV Международный фестиваль «Арзамасские купола» завершился в Нижегородской области
31 июля 2026 11:22
Эксклюзив
Театр без сцены: чем удивит нижегородцев фестиваль «Специфик — 2026»
29 июля 2026 10:05
Эксклюзив
Копия «Ласточкиного гнезда» появится в Арзамасе
28 июля 2026 15:32
Эксклюзив
Инвестор построит гостиницу за 300 млн рублей около Мызинского моста
28 июля 2026 12:18
Четыре старинных дома продают в Нижнем Новгороде и Арзамасе за 35 млн
Культура и отдых

Новую экскурсионную программу хотят запустить на Перевозском конном заводе

03 августа 2026 17:30 Культура и отдых
Новую экскурсионную программу хотят запустить на Перевозском конном заводе

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Новую экскурсионную программу (12+) планируется запустить на Перевозском конном заводе при поддержке Корпорации развития Нижегородской области. Это одно из старейших конных предприятий России, основанное в 1844 году.

«Перевозский конный завод — гордость Нижегородской области! Предприятие является единственным в регионе хозяйством, специализирующимся на сохранении и разведении редкой породы советских тяжеловозов. Завод переживал разные времена. Сейчас собственник вкладывается как в развитие завода, так и в туристическую составляющую. Уверен, что экскурсии на это уникальное предприятие привлекут много желающих», — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Собственником организации является ООО «Агат Агро». На сегодня предприятие содержит более 130 лошадей. В 2023 году он получил статус генофондного хозяйства.

Запуск экскурсий запланирован после обустройства всей необходимой туристической инфраструктуры и подготовки экскурсоводов. Программа предусматривает ознакомление с историей конезавода, с животными, а также конную прогулку. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (831) 2201352.

«Развитие туристической инфраструктуры в муниципалитетах — одна из наших приоритетных задач. Мы рады, что нижегородские предприятия активно включаются в эту работу. Проект Перевозского конного завода является ярким примером того, как предпринимательская инициатива, поддержанная нашими инструментами и рекомендациями, превращается в реальный туристический продукт, который будет интересен как нижегородцам, так и гостям из других регионов», — добавил Игорь Ищенко.

Решение о запуске проекта туристического маршрута инвестор принял после участия в ряде круглых столов, организованных Корпорацией развития и посвященных развитию туристической отрасли. На встречах обсуждались меры государственной поддержки, доступные площадки для размещения туристических объектов, а также перспективные инвестиционные ниши.

«Участие в круглых столах, организованных Корпорацией развития, помогло нам по-новому взглянуть на потенциал нашего хозяйства. Поддержка Корпорации дала нам уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении», — рассказал представитель агрохолдинга «АГАТАГРО» Дмитрий Лукин.

С 2022 года на территории региона ведут деятельность территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области. Они помогают инвесторам, реализующим проекты в муниципалитетах, расположенных в отдалении от регионального центра. Каждый из управляющих закреплен за несколькими округами.

На регулярной основе специалисты агентства проводят личные консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов. Также ежеквартально проводятся крупные кустовые встречи, объединяющие предпринимателей из нескольких округов. Контакты менеджеров и список закрепленных округов можно найти на инвестпортале Нижегородской области: nn-invest.ru/support/#team.

Напомним также, что Нижегородская область третий год подряд занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Улучшение инвестиционного климата — одна из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конный спорт Корпорация развития Экскурсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных