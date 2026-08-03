Новую экскурсионную программу хотят запустить на Перевозском конном заводе Культура и отдых

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Новую экскурсионную программу (12+) планируется запустить на Перевозском конном заводе при поддержке Корпорации развития Нижегородской области. Это одно из старейших конных предприятий России, основанное в 1844 году.

«Перевозский конный завод — гордость Нижегородской области! Предприятие является единственным в регионе хозяйством, специализирующимся на сохранении и разведении редкой породы советских тяжеловозов. Завод переживал разные времена. Сейчас собственник вкладывается как в развитие завода, так и в туристическую составляющую. Уверен, что экскурсии на это уникальное предприятие привлекут много желающих», — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Собственником организации является ООО «Агат Агро». На сегодня предприятие содержит более 130 лошадей. В 2023 году он получил статус генофондного хозяйства.

Запуск экскурсий запланирован после обустройства всей необходимой туристической инфраструктуры и подготовки экскурсоводов. Программа предусматривает ознакомление с историей конезавода, с животными, а также конную прогулку. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (831) 2201352.

«Развитие туристической инфраструктуры в муниципалитетах — одна из наших приоритетных задач. Мы рады, что нижегородские предприятия активно включаются в эту работу. Проект Перевозского конного завода является ярким примером того, как предпринимательская инициатива, поддержанная нашими инструментами и рекомендациями, превращается в реальный туристический продукт, который будет интересен как нижегородцам, так и гостям из других регионов», — добавил Игорь Ищенко.

Решение о запуске проекта туристического маршрута инвестор принял после участия в ряде круглых столов, организованных Корпорацией развития и посвященных развитию туристической отрасли. На встречах обсуждались меры государственной поддержки, доступные площадки для размещения туристических объектов, а также перспективные инвестиционные ниши.

«Участие в круглых столах, организованных Корпорацией развития, помогло нам по-новому взглянуть на потенциал нашего хозяйства. Поддержка Корпорации дала нам уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении», — рассказал представитель агрохолдинга «АГАТАГРО» Дмитрий Лукин.

С 2022 года на территории региона ведут деятельность территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области. Они помогают инвесторам, реализующим проекты в муниципалитетах, расположенных в отдалении от регионального центра. Каждый из управляющих закреплен за несколькими округами.

На регулярной основе специалисты агентства проводят личные консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов. Также ежеквартально проводятся крупные кустовые встречи, объединяющие предпринимателей из нескольких округов. Контакты менеджеров и список закрепленных округов можно найти на инвестпортале Нижегородской области: nn-invest.ru/support/#team.

Напомним также, что Нижегородская область третий год подряд занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Улучшение инвестиционного климата — одна из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.