Названы три территории для возможного обитания зубров в Нижегородской области Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области продолжается работа по возвращению европейского зубра. На рабочем совещании комитета по экологии и природным ресурсам Заксобрания региона обсудили возможные площадки для будущего обитания животных.

Участники встречи рассмотрели три варианта территорий для размещения будущей популяции зубров: лесные массивы в Лукояновском и Починковском округах общей площадью около 37 тысяч гектаров; участки лиственных лесов в Выксунском и Вознесенском районах, которые могут обеспечить возможную миграцию животных между Нижегородской областью и Республикой Мордовия; а также территорию опытно-охотничьего хозяйства в Городецком районе.

При обсуждении специалисты изучили федеральную Стратегию сохранения зубра, в которой Нижегородская область включена в перечень перспективных территорий, а также региональную Стратегию сохранения биоразнообразия до 2034 года. Документ предусматривает создание вольнопасущегося стада зубров как одной из мер по восстановлению плакорных дубрав. Кроме того, участники рассмотрели опыт Республики Мордовия и Владимирской области, где популяции зубров уже восстанавливаются.

Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин отметил, что возвращение зубра на нижегородскую землю является не только экологической задачей, но и восстановлением исторической справедливости.

«Сегодня им нужна новая площадка, которая обеспечит животным надёжную охрану и свободу передвижения, а людям — спокойствие и безопасность», — подчеркнул Евгений Люлин.

По итогам обсуждения принято решение проработать возможность расширения национального парка «Нижегородское Поволжье им. В.А. Лебедева» за счёт создания нового кластера, который получит статус федеральной особо охраняемой природной территории. Также участникам совещания предстоит направить предложения по выбору конкретной площадки, после чего будет сформирована дорожная карта реализации проекта.

Ранее сообщалось, что в селе Большое Устинское Шарангского округа построили новый животноводческий комплекс на 625 коров.