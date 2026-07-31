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Аист Гера из Нижегородской области стал многодетным отцом

31 июля 2026 19:42 Общество
Аист Гера из Нижегородской области стал многодетным отцом

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Перевозе аист по кличке Гера стал отцом: у пары в гнезде появилось три птенца. Об этом сообщили в минлесхозе Нижегородской области.

За птицей на протяжении нескольких лет наблюдают охотинспекторы. В ходе мониторинга установлено, что у Геры сформировалась пара, а в крупном гнезде появилось потомство.

Зимовка в Нижегородской области для аистов нетипична. Тем не менее, Гера остается на зиму в Перевозе уже второй год подряд. Специалисты контролируют условия его обитания и обеспечивают ему безопасность, особенно в период холодов.

По данным ведомства, отказ от полетов на юг может быть связан с доступностью корма — Геру активно подкармливают местные жители.

Специалисты наблюдают за семьей аистов и оценивают перспективы их дальнейшего поведения. Пока неизвестно, останутся ли они на зиму в этом году.

Ранее сообщалось, что в нижегородском «Лимпопо» родился жеребенок зебры Чапмана.

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Теги:
Животные Минлесхоз
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