Аист Гера из Нижегородской области стал многодетным отцом

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В Перевозе аист по кличке Гера стал отцом: у пары в гнезде появилось три птенца. Об этом сообщили в минлесхозе Нижегородской области.
За птицей на протяжении нескольких лет наблюдают охотинспекторы. В ходе мониторинга установлено, что у Геры сформировалась пара, а в крупном гнезде появилось потомство.
Зимовка в Нижегородской области для аистов нетипична. Тем не менее, Гера остается на зиму в Перевозе уже второй год подряд. Специалисты контролируют условия его обитания и обеспечивают ему безопасность, особенно в период холодов.
По данным ведомства, отказ от полетов на юг может быть связан с доступностью корма — Геру активно подкармливают местные жители.
Специалисты наблюдают за семьей аистов и оценивают перспективы их дальнейшего поведения. Пока неизвестно, останутся ли они на зиму в этом году.
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