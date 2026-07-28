Жеребенок зебры Чапмана родился в нижегородском «Лимпопо»

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В нижегородском «Лимпопо» произошло радостное событие — самка зебры Чапмана по кличке Ева принесла потомство. На свет появилась маленькая девочка, сообщили в соцсетях сотрудники зоопарка.
Для Евы это первые роды, но помощь ветеринаров ей не потребовалась.
Работники зоопарка отмечают, что мама и дочка чувствуют себя прекрасно. Новорождённый жеребёнок уже встал на ноги и знакомится с окружающим миром.
Напомним, что зебры Чапмана — один из видов равнинных зебр, обитающих в саваннах Африки. В нижегородском зоопарке эти животные чувствуют себя комфортно и регулярно радуют посетителей пополнением в своём семействе.
Ранее мы рассказывали, что в «Лимпопо» переехали дальневосточный леопард и белолицый саки.
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