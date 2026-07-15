Опыт регионов используют при возрождении популяции зубров в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

14 июля председатель и аппарат комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов посетили Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича. В ходе рабочей поездки парламентарий вместе с директором заповедника Александром Ручиным обсудили опыт разведения популяции зубров в Республике Мордовия.

Исторически зубры жили на нижегородской земле — последние записи об этом датируются примерно 1816 годом. Сегодня эти животные занесены в Красную книгу, и их восстановление стало задачей для всего мирового сообщества. Россия активно включилась в эту работу: при Правительстве РФ создана специальная группа. В отдельных регионах нашей страны — Владимирской области, Республиках Мордовия и Башкортостан — уже есть действующие проекты по разведению зубров. Идея возродить популяцию этих животных возникла после посещения Беловежской пущи.

Мордовский заповедник — один из примеров интродукции зубров. Первые такие животные появились здесь в 2019 году. За 6 лет их численность выросла более чем в 4 раза, и сегодня в заповеднике обитает уже свыше 40 особей.

В ходе встречи эксперты заповедника рассказали о важных нюансах содержания зубров. Эти животные предпочитают леса с лиственными породами и нуждаются в больших пространствах. Специалисты всё чаще отказываются от вольерного содержания в пользу свободного выгула, так как за три-четыре года зубры превращают вольеры в вытоптанную пустошь. Кормление внушительного стада также требует серьёзных ресурсов: на сорок голов в неделю уходит до 250 кг сена, ежедневно более 300 кг овса или ячменя и 30−40 килограммов тыквы, свёклы или яблок. Кроме того, радиус активности одного зубра составляет около 22 километров, а отдельные особи могут уходить и на 100 километров.

«Мы детально изучили дорожную карту соседей по реализации этого проекта. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поставил перед депутатами задачу — оценить возможности нашего региона и предложить план действий для „возвращения“ зубров на нижегородскую землю. Зубры из Мордовии нередко переходят границу и заходят в наши леса. Это значит, что проект не только возможен, но и экологически перспективен: зубры смогут прижиться на нижегородской земле. При этом уже есть проверенный опыт соседних регионов, который в перспективе может помочь нашей области стать ещё одним центром сохранения этого уникального вида животных», — отметил Владислав Атмахов.

Также отметим, что в Мордовии интродукция проводилась на территории заповедника, который является особо охраняемой природной территорией федерального значения. В Нижегородской области подходящей готовой площадки пока нет. Так как зубры предпочитают лиственные породы — осину, иву, дуб, рябину, далеко не все существующие в регионе заповедники могут соответствовать заявленным требованиям. Поэтому для интродукции зубра в Нижегородской область необходимо создание особо охраняемой природной территории регионального значения, которая возьмет на себя вопросы содержания и охраны краснокнижного вида животных. Другой вариант решения вопроса подразумевает поиск заинтересованного охотничьего хозяйства, которое будет нести указанное бремя. Такой подход, например, реализуется в Калужской области: в охотхозяйстве «Петровское» в 2007 году выпустили девять зубров. Сегодня их численность превышает 50 особей.

Работа по поиску оптимальных решений для возвращения зубров в Нижегородскую область будет продолжена с привлечением всевозможных экспертов. Вопрос требует всестороннего изучения — от выбора подходящей территории до формирования дорожной карты проекта с учётом региональных особенностей. Законодательное Собрание совместно с правительством области намерено последовательно прорабатывать все возможные варианты, чтобы создать условия для появления европейского зубра на нижегородской земле.