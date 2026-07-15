На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2026 18:34
Опыт регионов используют при возрождении популяции зубров в Нижегородской области
15 июля 2026 18:33
Минцифры разработало порядок компенсации ущерба от телефонных мошенников банками
15 июля 2026 18:20
Почти 17 тысяч нижегородских семей записали детей в 1 класс через «Госуслуги»
15 июля 2026 18:15
Капремонт двух мостов на Р-177 в Нижегородской области завершат в 2026 году
15 июля 2026 18:11
Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после планового ремонта
15 июля 2026 18:03
Евгений Чинцов вместе с депутатами посетил лагерь «Хочу стать десантником»
15 июля 2026 17:58
Власти назвали причину оползня в Новинках
15 июля 2026 17:44
Пять нижегородцев обратились в больницу после укусов змей
15 июля 2026 17:30
Пристань с тремя сходнями планируют построить в Дзержинске
15 июля 2026 17:17
Эксклюзив
Стала известна готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде
Общество

Опыт регионов используют при возрождении популяции зубров в Нижегородской области

15 июля 2026 18:34 Общество
Опыт регионов используют при возрождении популяции зубров в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ЗСНО

14 июля председатель и аппарат комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов посетили Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича. В ходе рабочей поездки парламентарий вместе с директором заповедника Александром Ручиным обсудили опыт разведения популяции зубров в Республике Мордовия.

Исторически зубры жили на нижегородской земле — последние записи об этом датируются примерно 1816 годом. Сегодня эти животные занесены в Красную книгу, и их восстановление стало задачей для всего мирового сообщества. Россия активно включилась в эту работу: при Правительстве РФ создана специальная группа. В отдельных регионах нашей страны — Владимирской области, Республиках Мордовия и Башкортостан — уже есть действующие проекты по разведению зубров. Идея возродить популяцию этих животных возникла после посещения Беловежской пущи.

Мордовский заповедник — один из примеров интродукции зубров. Первые такие животные появились здесь в 2019 году. За 6 лет их численность выросла более чем в 4 раза, и сегодня в заповеднике обитает уже свыше 40 особей.

В ходе встречи эксперты заповедника рассказали о важных нюансах содержания зубров. Эти животные предпочитают леса с лиственными породами и нуждаются в больших пространствах. Специалисты всё чаще отказываются от вольерного содержания в пользу свободного выгула, так как за три-четыре года зубры превращают вольеры в вытоптанную пустошь. Кормление внушительного стада также требует серьёзных ресурсов: на сорок голов в неделю уходит до 250 кг сена, ежедневно более 300 кг овса или ячменя и 30−40 килограммов тыквы, свёклы или яблок. Кроме того, радиус активности одного зубра составляет около 22 километров, а отдельные особи могут уходить и на 100 километров.

«Мы детально изучили дорожную карту соседей по реализации этого проекта. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поставил перед депутатами задачу — оценить возможности нашего региона и предложить план действий для „возвращения“ зубров на нижегородскую землю. Зубры из Мордовии нередко переходят границу и заходят в наши леса. Это значит, что проект не только возможен, но и экологически перспективен: зубры смогут прижиться на нижегородской земле. При этом уже есть проверенный опыт соседних регионов, который в перспективе может помочь нашей области стать ещё одним центром сохранения этого уникального вида животных», — отметил Владислав Атмахов.

Также отметим, что в Мордовии интродукция проводилась на территории заповедника, который является особо охраняемой природной территорией федерального значения. В Нижегородской области подходящей готовой площадки пока нет. Так как зубры предпочитают лиственные породы — осину, иву, дуб, рябину, далеко не все существующие в регионе заповедники могут соответствовать заявленным требованиям. Поэтому для интродукции зубра в Нижегородской область необходимо создание особо охраняемой природной территории регионального значения, которая возьмет на себя вопросы содержания и охраны краснокнижного вида животных. Другой вариант решения вопроса подразумевает поиск заинтересованного охотничьего хозяйства, которое будет нести указанное бремя. Такой подход, например, реализуется в Калужской области: в охотхозяйстве «Петровское» в 2007 году выпустили девять зубров. Сегодня их численность превышает 50 особей.

Работа по поиску оптимальных решений для возвращения зубров в Нижегородскую область будет продолжена с привлечением всевозможных экспертов. Вопрос требует всестороннего изучения — от выбора подходящей территории до формирования дорожной карты проекта с учётом региональных особенностей. Законодательное Собрание совместно с правительством области намерено последовательно прорабатывать все возможные варианты, чтобы создать условия для появления европейского зубра на нижегородской земле.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Законодательное собрание Природа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных