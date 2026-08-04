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Общество

Пруды в Нижегородской области вернули государству

04 августа 2026 09:28 Общество
Пруды в Нижегородской области вернули государству

Фото: Кира Мишина

Земельные участки, которые незаконно оказались в частной собственности, вернули государству после проверки прокуратуры в Выксе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки выяснилось, что ООО «Рыбхоз «Полдеревский» владело прудами, связанными с рекой Велетьмой, а также земельными участками, которые по закону должны находиться в собственности РФ.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура обратилась в суд. Первый арбитражный апелляционный суд встал на сторону надзорного ведомства. По его решению земельные участки под прудами изъяли у ООО «Рыбхоз «Полдеревский» и передали в собственность государства.

Кроме того, суд признал, что компания не имеет права собственности на запасный и головной пруды.

Ранее сообщалось, что мэрию Нижнего Новгорода обязали увеличить площадь озеленения в Нижегородском районе.

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Теги:
Водоёмы Прокуратура Суд
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