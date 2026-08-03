Более 40 кг опасных булок изъяли в Нижегородской области

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За первое полугодие 2026 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора исследовали 1015 проб кондитерской и хлебобулочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Хлебобулочные изделия проверяли по нескольким направлениям: санитарно-химические и физико-химические показатели, наличие ГМО и радиоактивных веществ.
По микробиологическим показателям нарушения выявлены в 3,6% проб. Еще 1,5% образцов не соответствовали установленным нормативам по физико-химическим показателям.
По итогам надзора с прилавков изъято 46 партий продукции, общим весом 46 кг.
Ранее сообщалось, что 36 партий мясной продукции забраковали в Нижегородской области.
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