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Более 40 кг опасных булок изъяли в Нижегородской области

03 августа 2026 18:22 Общество
Более 40 кг опасных булок изъяли в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

За первое полугодие 2026 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора исследовали 1015 проб кондитерской и хлебобулочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Хлебобулочные изделия проверяли по нескольким направлениям: санитарно-химические и физико-химические показатели, наличие ГМО и радиоактивных веществ.

По микробиологическим показателям нарушения выявлены в 3,6% проб. Еще 1,5% образцов не соответствовали установленным нормативам по физико-химическим показателям.

По итогам надзора с прилавков изъято 46 партий продукции, общим весом 46 кг.

Ранее сообщалось, что 36 партий мясной продукции забраковали в Нижегородской области.

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Теги:
Исследование Продукты Роспотребнадзор
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