Конфискованную у нижегородца иномарку вернули в собственность Минобороны Происшествия

Арзамасский городской суд удовлетворил иск военного прокурора об изъятии автомобиля Volkswagen Polo из незаконного владения и возвращении его в федеральную собственность.

Как сообщили в суде, иномарка ранее была конфискована у жителя города Сортавала в Карелии. В 2025 году транспортное средство обратили в собственность государства, после чего судебные приставы передали его Минобороны РФ в качестве гумпомощи.

Позднее автомобиль оказался в распоряжении одного из граждан. Однако в результате его противоправных действий транспортное средство выбыло из владения РФ.

В дальнейшем Volkswagen Polo стал предметом сделки между двумя жителями Арзамаса. Автомобиль был продан по договору купли-продажи за 800 тысяч рублей.

Военный прокурор обратился в суд с требованием признать эту сделку недействительной. Суд пришел к выводу, что договор купли-продажи является ничтожным, и постановил изъять автомобиль из незаконного владения.

В результате транспортное средство должно быть возвращено в государственную собственность. На данный момент решение суда в законную силу не вступило.