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16 фальшивых купюр и монету нашли в Нижегородской области

03 августа 2026 15:03 Экономика
16 фальшивых купюр и монету нашли в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

Во втором квартале 2026 года в банковском секторе Нижегородской области обнаружили 16 фальшивых денежных знаков. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью и финансовой грамотности Волго-Вятского ГУ Банка России.

Среди выявленных подделок — 15 российских банкнот и одна монета.

Чаще всего злоумышленники подделывали купюры номиналом 5000 рублей — обнаружено восемь таких банкнот. Также из оборота изъяли одну фальшивую купюру номиналом 2000 рублей, шесть — по 1000 рублей и одну поддельную монету номиналом 10 рублей.

Кроме того, во втором квартале в регионе выявили одну поддельную банкноту номиналом 100 долларов США.

В целом в регионах, входящих в зону ответственности ВВГУ Банка России, с апреля по июнь из обращения изъяли 124 российских денежных знака с признаками подделки. Среди них — 63 купюры номиналом 5000 рублей, 41 — по 1000 рублей, три — по 2000 рублей, семь — по 500 рублей, четыре — по 100 рублей и две — по 50 рублей. Также обнаружены четыре поддельные монеты номиналом 10 рублей.

Помимо этого, из оборота изъяли шесть фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США.

Напомним, что в первом квартале 2026 года в банковском секторе Нижегородской области обнаружили 24 фальшивые банкноты рублей и юаней.

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Теги:
Банк России Деньги ЦБ РФ
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