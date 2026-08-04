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Общество

Нижегородцам напомнили, как получить остаток маткапитала наличными

04 августа 2026 13:23 Общество
Нижегородцам напомнили, как получить остаток маткапитала наличными

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семьи, оформившие материнский капитал и потратившие его не полностью, могут получить остаток средств наличными в виде единовременной выплаты. Эти деньги можно использовать на любые нужды, включая подготовку к школе, но учётом важных нюансов.

Когда и как можно получить остаток материнского капитала

Если на сертификате материнского капитала осталось до 10 тысяч рублей, их можно получить наличными, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв агентству ТАСС. Он пояснил, что эти средства не являются кредитом или подарком, а представляют собой неиспользованный остаток после оплаты жилья или образования.

Важно помнить, что согласно статье 11.3 Федерального закона № 256-ФЗ, остаток средств материнского капитала не должен превышать 10 тысяч рублей. Частичное получение или получение суммы, превышающей этот лимит, не предусмотрено.

Как подать заявление

Для получения остатка материнского капитала необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», Социальный фонд России или МФЦ. Об этом в комментарии для 360.ru рассказала старший преподаватель юридического факультета Финансового университета Марина Пронина. В заявлении нужно указать реквизиты карты «МИР», на которую будут перечислены средства. Заявление рассматривается в течение пяти дней.

Важно отметить, что дополнительных требований для получения единовременной выплаты не предусмотрено. Это подтверждается постановлением правительства от 11.09.2024 № 1249. Однако заявление могут отклонить, если в нем указаны неверные реквизиты или сумма превышает 10 тысяч рублей.

Налогообложение остатка материнского капитала

Марина Пронина объяснила, что остаток материнского капитала не облагается налогом. Это связано с тем, что материнский капитал является государственной субсидией, а не доходом в налоговом смысле. В Налоговом кодексе (пункт 34 статьи 217) прямо указано, что средства, полученные в рамках дополнительных мер поддержки семей с детьми, освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это касается как федерального, так и регионального материнского капитала.

Куда можно направить средства материнского капитала

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Первоначально выплата полагалась при рождении второго или последующих детей, но с 2020 года материнский капитал можно получить и при рождении первого ребёнка.

На 2026 год размер материнского капитала составляет около 729 тысяч рублей на первого ребёнка и 234 тысячи рублей на второго. Если на первого ребёнка материнский капитал не был оформлен, сумма на второго ребёнка составляет 963 тысячи рублей.

Материнский капитал можно использовать для различных целей:

  • Покупка жилья, включая ипотеку.

  • Погашение ипотечных кредитов.

  • Оплата товаров и услуг для детей с инвалидностью.

  • Образование детей.

  • Формирование пенсионных накоплений матери.

  • Ежемесячные выплаты на любого ребенка до трёх лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двух величин прожиточного минимума в регионе.

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Теги:
Деньги Маткапитал Семья
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