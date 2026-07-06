Более 5 тысяч нижегородских семей улучшили жилье с помощью маткапитала Экономика

Более 5 тысяч семей в Нижегородской области с начала 2026 года направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

За первые шесть месяцев года в области выдали 5 320 сертификатов на маткапитал. Сертификат оформляется автоматически на основании данных о рождении ребенка, которые поступают в отделение СФР.

Одно из самых популярных направлений использования маткапитала в регионе — улучшение жилья. Потратить средства на эти цели можно сразу после получения сертификата.

Родители вправе направить деньги на погашение ипотеки, внести первоначальный взнос по кредиту на покупку квартиры или строительство дома. А спустя три года после рождения ребенка средства разрешается использовать по любому из направлений, предусмотренных законом.

Подать заявление о распоряжении маткапиталом можно онлайн через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР, в МФЦ или в банке, если деньги идут на первоначальный взнос или погашение жилищного кредита.

Заявление рассматривают в течение пяти дней. Уведомление о решении приходит в личный кабинет на «Госуслугах» или по почте, если родитель не зарегистрирован на портале.

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