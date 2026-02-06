Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские семьи предпочитают получать "родительскую зарплату" ежемесячно

06 февраля 2026 18:02 Общество
Нижегородские семьи предпочитают получать родительскую зарплату ежемесячно

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области семьи с детьми все чаще выбирают ежемесячную выплату регионального маткапитала вместо единовременной суммы. Это следует из проекта закона о корректировке областного бюджета на 2026 год, внесенном на рассмотрение Законодательного собрания региона.

Как отмечается в документе, объем ассигнований на предоставление родительского основного дохода на 2026 год снижен на 4,95 млрд рублей. Причина — прогнозируемая экономия из-за предпочтений получателей: большинство семей предпочитают получать деньги в виде ежемесячных выплат в течение трех лет, а не одной целевой суммы.

В министерстве финансов региона пояснили НИА "Нижний Новгород", что на итоговой сумме, которую семьи должны получить, изменения в бюджете 2026 года никак не отразятся. 

Напомним, новые меры поддержки начали действовать в регионе с 1 июля 2025 года. Общая сумма поддержки на одного ребенка может достигать одного миллиона рублей, включая федеральные и региональные выплаты. Родители могут самостоятельно выбрать удобный способ получения средств — сразу полной суммой или ежемесячно, что дает больше гибкости в планировании семейного бюджета. Средства "родительской зарплаты" поступают на банковскую карту и могут быть использованы на любые нужды семьи — от повседневных расходов до праздничных мероприятий.

Получить "родительский доход" может каждая семья, где родился ребенок, независимо от уровня дохода. Основные условия — регистрация матери и ребенка в Нижегородской области (постоянная или временная) и оформление рождения в местных органах ЗАГС. 

Эта мера реализуется в рамках программы "Родительский основной доход "Основа"" и соответствует задачам национального проекта "Семья". Программа стала одной из ключевых инициатив в рамках Пятилетия семьи, объявленного в регионе.

Ранее сообщалось, что более 80% нижегородских семей предпочли получать региональный маткапитал в виде регулярных выплат от 10 до 30 тысяч рублей вместо единовременной суммы.

