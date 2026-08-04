Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 августа 2026 14:52
Проект реставрации корпуса нижегородских Красных казарм не прошел госэкспертизу
04 августа 2026 11:40
Михаилу Мишустину представили проект гостиницы на набережной в Городце
03 августа 2026 17:30
Новую экскурсионную программу хотят запустить на Перевозском конном заводе
03 августа 2026 15:08
В Шахунье отпраздновали 83-летие со дня основания города и 95-летие округа
03 августа 2026 11:02
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
03 августа 2026 09:40
Глеб Никитин проверил строительство гостиницы на набережной Городца
31 июля 2026 17:47
Новая 20-метровая карусель откроется в Автозаводском парке 1 августа
31 июля 2026 15:23
XV Международный фестиваль «Арзамасские купола» завершился в Нижегородской области
31 июля 2026 11:22
Эксклюзив
Театр без сцены: чем удивит нижегородцев фестиваль «Специфик — 2026»
29 июля 2026 10:05
Эксклюзив
Копия «Ласточкиного гнезда» появится в Арзамасе
Культура и отдых

Проект реставрации корпуса нижегородских Красных казарм не прошел госэкспертизу

04 августа 2026 14:52 Культура и отдых
Проект реставрации корпуса нижегородских Красных казарм не прошел госэкспертизу

Фото: "Яндекс Карты"

Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение по проекту реставрации и приспособления для современного использования Восточного корпуса в составе комплекса «Красные казармы» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения 1835−1853 годов постройки, расположенном на Нижневолжской набережной.

Застройщиком выступает ООО «Весенние инвестиции». Проектную документацию подготовили ООО «Истоки», ООО «Велес НН», ООО «Вентсервис» и ООО «Экспертное региональное агентство в области пожарной безопасности».

Экспертизу проводило ГАУ Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Напомним, комплекс «Красные казармы» на Нижневолжской набережной предприниматель Дмитрий Володин приобрел в 2014 году. Сумма сделки с учетом НДС составила 107,83 млн рублей, стоимость земельного участка — 82,561 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Сарове признали ОКН дом, в котором жили и работали выдающиеся ученые академики Ю.Б. Харитон и Е.А. Негин.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Реконструкция Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
28 июля 2026 12:18
Четыре старинных дома продают в Нижнем Новгороде и Арзамасе за 35 млн
20 июля 2026 18:41
Проект реставрации усадьбы Приклонских-Рукавишниковых отправили на доработку
14 июля 2026 18:14
Эксклюзив
Опубликованы эскизы нового дома на Студеной, где будет музыкальный салон
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных