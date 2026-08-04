Проект реставрации корпуса нижегородских Красных казарм не прошел госэкспертизу Культура и отдых

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Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение по проекту реставрации и приспособления для современного использования Восточного корпуса в составе комплекса «Красные казармы» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения 1835−1853 годов постройки, расположенном на Нижневолжской набережной.

Застройщиком выступает ООО «Весенние инвестиции». Проектную документацию подготовили ООО «Истоки», ООО «Велес НН», ООО «Вентсервис» и ООО «Экспертное региональное агентство в области пожарной безопасности».

Экспертизу проводило ГАУ Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».



Напомним, комплекс «Красные казармы» на Нижневолжской набережной предприниматель Дмитрий Володин приобрел в 2014 году. Сумма сделки с учетом НДС составила 107,83 млн рублей, стоимость земельного участка — 82,561 млн рублей.

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