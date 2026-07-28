Четыре старинных дома продают в Нижнем Новгороде и Арзамасе за 35 млн Культура и отдых

Фото: АСИРИС

Четыре исторических здания в Арзамасе и Нижнем Новгороде выставили на торги единым лотом, сообщили в АНО «АСИРИС».

В состав лота вошли два объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения — дома усадьбы купцов Подсосовых на Соборной площади в Арзамасе. Площадь зданий составляет 412,3 и 732,5 кв. метра. Они были построены в первой половине XIX века.

Также на торги выставлен деревянный одноэтажный дом с мансардой на улице Карла Маркса в Арзамасе площадью 217,7 кв. метра. Здание с резным декором входит в состав усадьбы купцов Потеряхиных. Кроме того, в лот включен деревянный дом на каменном полуэтаже площадью 317,7 кв. метра на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Он был построен в первой половине XIX века и считается образцом городской архитектуры своего времени.

Начальная стоимость лота составляет 34,867 млн рублей. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 17 августа, а сами торги запланированы на 19 августа.

По данным «АСИРИС», дома усадьбы Подсосовых были построены купцом Иваном Подсосовым для своих сыновей Петра и Алексея. Позже усадьба перешла в собственность купца Алексея Будылина и до 1917 года принадлежала его наследникам. Дом на улице Карла Маркса в конце XIX века приобрела владелица торговых лавок Мария Бене, а здание на Большой Покровской первоначально принадлежало Марии Катанской, после чего в 1900 году его владельцем стал Александр Малов.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал инвесторам красную дорожку при восстановлении ОКН.