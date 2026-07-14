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Опубликованы эскизы нового дома на Студеной, где будет музыкальный салон

14 июля 2026 18:14 Культура и отдых
Опубликованы эскизы нового дома на Студеной, где будет музыкальный салон

Фото: предоставлено Мариной Степановой

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Стало известно, каким станет дом № 14/32 на улице Студеной в Нижнем Новгороде, где регулярно появляются изображения героев «Симпсонов». Эскизы будущего здания НИА «Нижний Новгород» предоставила его владелица — солистка Нижегородского камерного музыкального театра Марина Степанова.

Дом она приобрела вместе с супругом Виталием Борщевским в 2023 году. Объект не является памятником архитектуры, однако имеет статус ценного градоформирующего объекта, поэтому все решения по реконструкции проходят согласование.

В здании планируется разместить музыкальный салон-галерею — своего рода миниатюру камерного музыкального театра, в котором Степанова служит более 30 лет. В пространстве намерены проводить камерные концерты, литературные чтения, выставки, творческие встречи и театральные постановки. Также предусмотрена кофейня.

По словам Марины Степановой, изначально здание продавалось с условием создания в нем музыкального пространства.

Экспертиза показала, что существующее здание находится в аварийном состоянии и не выдержит нагрузку, в том числе запланированного зала на втором этаже. Поэтому его снесут и возведут заново, рассказала собеседница НИА «Нижний Новгород».

По ее словам, сам дом не представляет большой архитектурной или исторической ценности. Он был возведён в 1917 году как пристройка к существующей усадьбе: сначала появился хозяйственный объём рядом с домом № 12, а затем к нему добавили нынешнее здание. Период строительства был непростым, посему говорить о какой‑то выдающейся архитектуре не приходится.

Так здание выглядело на момент покупки. Фото: АНО «АСИРИС».

Новое здание не будет походить на существующее. Но так как рядом расположен ОКН «Усадьба Щелокова», при разработке проекта необходимо было сохранить этажность и линии застройки, чтобы новое строение органично вписалось в историческую среду. Проект получил одобрение архитектурного совета с небольшими замечаниями.

Марина Степанова добавила, что в ходе работы внимание уделялось не только самому зданию, но и его окружению. Рассматривалась и концепция возможного ансамбля с соседним домом № 12 — чтобы оба строения были выполнены в едином ключе и гармонировали друг с другом.

«Облик меняется кардинально, но мы соблюдаем все требования. Это здание видовое, угловое. И мы понимаем, что строим его не на полгода — его будут видеть и потомки», — отметила Степанова.

Также у здания появится балкон на втором этаже. Изначально его хотели сделать над входной группой, однако в процессе работы решение пересмотрели и перенесли его на угловой торец. На это повлияли в том числе впечатления от поездки в Санкт‑Петербург в 2023 году — наблюдения за исторической застройкой и пластикой фасадов.

Сейчас проект находится в стадии проработки. Владельцам помогают региональное минимущество, городская администрация, АНО «АСИРИС» и клуб исторической недвижимости. Завершить реконструкцию планируется в 2028 году.

Дом на Студеной известен и благодаря изображениям персонажей «Симпсонов», которые периодически появляются на его фасаде с 2023 года. По словам хозяйки, к их созданию она отношения не имеет и кто их размещает, не знает.

«Некая достопримечательность», — с улыбкой добавила она.

Ранее сообщалось, что исторические дома на Шевченко в Нижнем Новгороде встроят в элитный жилой проект.

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Теги:
Архитектура ОКН Строительство
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