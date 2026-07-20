Проект реставрации усадьбы Приклонских-Рукавишниковых отправили на доработку Культура и отдых

Фото: Александра Туровская

Подготовка к реставрации усадьбы Приклонских-Рукавишниковых в селе Подвязье Нижегородской области продолжается. Для первых двух объектов уже подготовили рабочую документацию, которая сейчас проходит согласование в УГООКН региона, пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на собственницу усадьбы Жанну Потравко.



По ее словам, специалисты-реставраторы провели детальное обследование сохранившихся исторических элементов. Они изучили окна, двери, наличники, петли, напольные покрытия и другие детали, чтобы определить подлинные элементы, сохранившиеся со времени строительства усадьбы.



Как отметила Жанна Потравко, при подготовке проекта особое внимание уделяют сохранению всех исторических деталей, независимо от их внешнего вида или степени сохранности. По ее словам, главная задача — максимально сохранить подлинность объекта.



В свою очередь в УГООКН Нижегородской области сообщили, что на согласование поступала научно-проектная документация по реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Ворота № 4 (со стороны села)», входящего в состав усадьбы. Проект разработало в 2023 году ООО «Арт Техно Сфера».



7 июля 2026 года управление отказало в согласовании документации и выдало замечания. После их устранения проект необходимо повторно представить на рассмотрение.



Также в ведомстве проверяют информацию о начале реставрационных работ на территории усадьбы. Если будут выявлены нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия, примут соответствующие меры.



Напомним, усадьба Приклонских-Рукавишниковых почти на два месяца закрылась для посетителей в связи с реставрацией. Ограничения будут действовать до 4 сентября включительно, а с 5 сентября усадьба вновь откроется для гостей.