Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
05 августа 2026 09:20
Производство фрикционных дисков хотят создать за 3 млрд рублей в Арзамасе
04 августа 2026 21:23
Нижегородским предпринимателям рассказали об инструментах развития бизнеса
04 августа 2026 17:50
«Ледовый дворец» взыскал 73 млн рублей долга со строителя школы на Автозаводе
04 августа 2026 17:11
Около 50 вебинаров об особенностях использования маркировки «Честный знак» пройдет до конца августа
04 августа 2026 16:23
Систему упрощенного налогообложения планируют ввести в Нижегородской области
04 августа 2026 15:31
Мониторинг цен на продукты по всей цепочке запустят в России
04 августа 2026 15:26
Первый резидент нижегородской ОЭЗ «Кулибин» разместил на своей продукции знак «Сделано в Кулибине»
04 августа 2026 14:34
Розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций во II квартале 2026 года
04 августа 2026 13:35
«Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива в Нижегородской области
04 августа 2026 12:09
Аптечная корзина подешевела на 0,5% в Нижнем Новгороде
Экономика

Первый резидент нижегородской ОЭЗ «Кулибин» разместил на своей продукции знак «Сделано в Кулибине»

04 августа 2026 15:26 Экономика
Первый резидент нижегородской ОЭЗ «Кулибин» разместил на своей продукции знак «Сделано в Кулибине»

Фото: компания "РусСилика"

Первым предприятием, получившим право использовать знак «Сделано в Кулибине» на своей продукции, стал производитель микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей «РусСилика». Знак разработан управляющей компанией особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» — Корпорацией развития Нижегородской области — в целях продвижения продукции предприятий-резидентов ОЭЗ.

«Нанесение отличительного знака на продукцию резидентов ОЭЗ „Кулибин“ поспособствует продвижению не только выпускаемых товаров, но и самой площадки среди потенциальных инвесторов. „РусСилика“ — единственный в стране производитель силикагелей и силиказолей, поэтому я уверен, что знак будет заметен во многих регионах России», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, в дальнейшем отличительный знак будет размещаться на продукции и других резидентов ОЭЗ.

«Создание знака „Сделано в Кулибине“ — это важный шаг в развитии бренда особой экономической зоны и предприятий, которые здесь работают. Наши резиденты выпускают конкурентоспособную продукцию и, объединившись под единым брендом, мы сможем повысить узнаваемость и укрепить имидж промышленности региона», — сказал он.

По словам генерального директора ООО «РусСилика» Леонида Гроша, знак должен стать дополнительным символом качества выпускаемой продукции.

«Для нашей компании большая честь — стать первым обладателем знака „Сделано в Кулибине“. Это признание высокого уровня производства, современных технологий и работы всей нашей команды. Мы уверены, что новый знак станет дополнительным символом качества, надежности и технологичности продукции, созданной в Нижегородской области, а для наших партнеров — еще одним подтверждением того, что отечественная промышленность сегодня способна выпускать материалы мирового уровня», — отметил он.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сегодня дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает площадь 724 гектара и включает государственную площадку, а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». Частные площадки уже обеспечены инфраструктурой. В ноябре 2025 года правительством России подписано постановление о расширении территории ОЭЗ еще на 117 га за счет площадки в г. Бор. Общая площадь ОЭЗ «Кулибин» составляет 842 га.

Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% — в последующие годы, а также позволяют освободить резидентов от уплаты налогов на имущество и землю, а также от уплаты транспортного налога. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором резидент впервые получит прибыль.

Улучшение инвестиционного климата — одна из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОЭЗ Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных