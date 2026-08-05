Первый резидент нижегородской ОЭЗ «Кулибин» разместил на своей продукции знак «Сделано в Кулибине» Экономика

Фото: компания "РусСилика"

Первым предприятием, получившим право использовать знак «Сделано в Кулибине» на своей продукции, стал производитель микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей «РусСилика». Знак разработан управляющей компанией особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» — Корпорацией развития Нижегородской области — в целях продвижения продукции предприятий-резидентов ОЭЗ.

«Нанесение отличительного знака на продукцию резидентов ОЭЗ „Кулибин“ поспособствует продвижению не только выпускаемых товаров, но и самой площадки среди потенциальных инвесторов. „РусСилика“ — единственный в стране производитель силикагелей и силиказолей, поэтому я уверен, что знак будет заметен во многих регионах России», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, в дальнейшем отличительный знак будет размещаться на продукции и других резидентов ОЭЗ.

«Создание знака „Сделано в Кулибине“ — это важный шаг в развитии бренда особой экономической зоны и предприятий, которые здесь работают. Наши резиденты выпускают конкурентоспособную продукцию и, объединившись под единым брендом, мы сможем повысить узнаваемость и укрепить имидж промышленности региона», — сказал он.

По словам генерального директора ООО «РусСилика» Леонида Гроша, знак должен стать дополнительным символом качества выпускаемой продукции.

«Для нашей компании большая честь — стать первым обладателем знака „Сделано в Кулибине“. Это признание высокого уровня производства, современных технологий и работы всей нашей команды. Мы уверены, что новый знак станет дополнительным символом качества, надежности и технологичности продукции, созданной в Нижегородской области, а для наших партнеров — еще одним подтверждением того, что отечественная промышленность сегодня способна выпускать материалы мирового уровня», — отметил он.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сегодня дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает площадь 724 гектара и включает государственную площадку, а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». Частные площадки уже обеспечены инфраструктурой. В ноябре 2025 года правительством России подписано постановление о расширении территории ОЭЗ еще на 117 га за счет площадки в г. Бор. Общая площадь ОЭЗ «Кулибин» составляет 842 га.

Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% — в последующие годы, а также позволяют освободить резидентов от уплаты налогов на имущество и землю, а также от уплаты транспортного налога. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором резидент впервые получит прибыль.

Улучшение инвестиционного климата — одна из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.