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Около 50 вебинаров об особенностях использования маркировки «Честный знак» пройдет до конца августа

04 августа 2026 17:11 Экономика
Около 50 вебинаров об особенностях использования маркировки «Честный знак» пройдет до конца августа

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Нижегородские производители и торговые организации могут принять участие в бесплатном обучении работе с маркировкой разных групп товаров. До конца августа состоится 46 вебинаров на онлайн-платформе «Честный знак»: честныйзнак.рф/. Такое обучение дополняет инструменты национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, система «Честный знак» позволяет узнать дату и место производства товаров и познакомиться с этапами продажи.

«Обучающие вебинары будут полезны нижегородским предпринимателям и торговым организациям. Участники получат актуальную информацию об изменениях в работе онлайн-платформы и ознакомятся с ее техническими требованиями. В августе состоятся вебинары, посвященные маркировке строительных материалов, ветеринарных препаратов, удобрений, косметики и бытовой химии, товаров для дома и интерьера, бакалейной продукции, а также остатков в спортивном питании», — рассказал Максим Черкасов.

Список вебинаров постоянно пополняется. Следить за изменениями, а также регистрироваться на мероприятия можно на сайте: честныйзнак.рф/lectures/.

Консультации по работе с системой маркировки можно получить в Центре помощи «Честный знак» при личном обращении по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4 и по телефону: 8 (831) 435-14-91, а также в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области при личном обращении и по телефону: 8 (800) 301-29-94.

Кроме того, эксперты центров помощи и «Мой бизнес», а также регионального минпрома проводят консультации на базе национального мессенджера MAX: max.ru/join/M42CC16lJlg2KYpwVpX8zRf6GN2VydwAcalrXDARUBY.

Проверить коды маркировки и убедиться в качестве и безопасности товаров можно в бесплатном мобильном приложении «Честный знак»: xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/potrebitelyam/.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Предприниматели Семинары
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