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Маршрут автобуса №247 продлят до станции «Варя» в Нижнем Новгороде

05 августа 2026 13:41 Общество
Маршрут автобуса №247 продлят до станции «Варя» в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Автобусный маршрут №247, следующий из Балахны до улицы Дубравной, планируют продлить до улицы Коммунальной в Нижнем Новгороде — в районе станции «Варя». Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ЦРТС.

Сейчас автобус №247 соединяет автостанцию в Балахне с улицей Дубравной и поселком 1 Мая в Нижнем Новгороде.

Продление маршрута рассматривается как замена маршруту №308. По данным специалистов Центра, это решение позволит обеспечить транспортную доступность для жителей микрорайона Правдинск.

Ранее сообщалось, что запуск автобусного маршрута №100, который должен связать улицу Дружаева в Нижнем Новгороде с автостанцией в Кстове, будет возможен только при наличии источника финансирования.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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