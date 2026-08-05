Маршрут автобуса №247 продлят до станции «Варя» в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Автобусный маршрут №247, следующий из Балахны до улицы Дубравной, планируют продлить до улицы Коммунальной в Нижнем Новгороде — в районе станции «Варя». Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ЦРТС.

Сейчас автобус №247 соединяет автостанцию в Балахне с улицей Дубравной и поселком 1 Мая в Нижнем Новгороде.

Продление маршрута рассматривается как замена маршруту №308. По данным специалистов Центра, это решение позволит обеспечить транспортную доступность для жителей микрорайона Правдинск.

Ранее сообщалось, что запуск автобусного маршрута №100, который должен связать улицу Дружаева в Нижнем Новгороде с автостанцией в Кстове, будет возможен только при наличии источника финансирования.