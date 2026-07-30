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Общество

Единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода и Кстова сформируют в 2027 году

30 июля 2026 11:04 Общество
Единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода и Кстова сформируют в 2027 году

Фото: Александр Воложанин

После объединения Нижнего Новгорода и Кстова основную часть единой маршрутной сети между двумя территориями планируют сформировать в 2027 году.

«Маршрутная сеть внутри Кстовского района формировалась на протяжении длительного периода времени и в основном обеспечивает все необходимые транспортные связи», — подчеркнули в ЦРТС в ответ на запрос НИА «Нижний Новгород».

Для этого в 2027 году ряд действующих маршрутов переведут на регулируемые тарифы и государственные контракты. Работа по обновлению маршрутной сети уже началась.

Так, с 22 июля начал курсировать автобус № 125 «Улица Усилова — Автостанция Кстово», работающий по регулируемым тарифам. В 2027 году также планируется запустить маршрут № 100 «Улица Дружаева — Автостанция Кстово» и маршрут № 117 «Молококомбинат — село Большое Мокрое (через село Елховка)».

Кроме того, на этот же период намечено заключение государственных контрактов на обслуживание внутрирайонных маршрутов № 201, 204, 204А, 210, 210А, 212, 214, 214А, 217, 217А, 220, 223, 232, 237, 237А, 237Б, 252, 272 и 280.

Что касается стоимости проезда, то на маршрутах с регулируемыми тарифами цена билета устанавливается нижегородским правительством и является обязательной. Сейчас на таких маршрутах, работающих по госконтрактам, билет стоит 40 рублей. А вот на направлениях с нерегулируемым тарифом перевозчики сами решают, сколько брать за проезд — власти на это повлиять не могут.

«Пассажирские перевозки относятся к конкурентной сфере деятельности, поэтому в соответствии с действующим законодательством право на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа предоставляется организациям независимо от формы собственности и организационно-правовой формы на конкурентной основе», — добавили в ЦРТС.

В то же время увеличивать число автобусов на муниципальных маршрутах с регулируемыми тарифами до Кстова не планируют. При возникновении необходимости этот вопрос может быть дополнительно рассмотрен на основании обращений жителей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде объявили конкурс на перевозки по трем автобусным маршрутам.

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Теги:
автобусы Кстовский район Общественный транспорт
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