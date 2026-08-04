Автобус №100 запустят в Нижнем Новгороде при наличии финансирования Общество

Фото: Александр Воложанин

Запуск автобусного маршрута №100 в Нижнем Новгороде будет зависеть от появления источника финансирования. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем в ответ на вопрос жителя.

Нижегородец поинтересовался, когда начнет работу маршрут, который должен соединить улицу Дружаева в Нижнем Новгороде с автостанцией в Кстове.

В ЦРТС пояснили, что для организации перевозок и заключения государственного контракта необходимо сначала определить объем и источник финансирования.

Ожидается, что автобусы начнут курсировать по маршруту уже в 2027 году.

Напомним, с 2026 года Кстово начали поэтапно включать в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. В рамках этого процесса запустили несколько новых направлений.

Ранее сообщалось, что новый автобус начал ходить между Нижним Новгородом и Кстовом после жалоб на маршрут №225.