Автобус №100 запустят в Нижнем Новгороде при наличии финансирования

Фото:
Запуск автобусного маршрута №100 в Нижнем Новгороде будет зависеть от появления источника финансирования. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем в ответ на вопрос жителя.
Нижегородец поинтересовался, когда начнет работу маршрут, который должен соединить улицу Дружаева в Нижнем Новгороде с автостанцией в Кстове.
В ЦРТС пояснили, что для организации перевозок и заключения государственного контракта необходимо сначала определить объем и источник финансирования.
Ожидается, что автобусы начнут курсировать по маршруту уже в 2027 году.
Напомним, с 2026 года Кстово начали поэтапно включать в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. В рамках этого процесса запустили несколько новых направлений.
Ранее сообщалось, что новый автобус начал ходить между Нижним Новгородом и Кстовом после жалоб на маршрут №225.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+