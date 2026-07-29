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Перевозчика на три автобусных маршрута ищут в Нижнем Новгороде за 145 млн рублей

29 июля 2026 17:25 Общество
Перевозчика на три автобусных маршрута ищут в Нижнем Новгороде за 145 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» объявило закупку на выполнение регулярных пассажирских перевозок по трем маршрутам в Нижнем Новгороде. Информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 145,7 млн рублей. Объем работ определен в размере 521 133,34 км.

Подрядчику предстоит обслуживать маршруты №58 «Улица Космическая — Площадь Комсомольская», №33 «Улица Дружаева — Станция метро «Кировская» и №7 «Микрорайон Юг — Микрорайон Седьмое небо».

Для работы на маршруте №58 потребуется один автобус большого класса и один автобус среднего класса. Для маршрута №33 предусмотрено три автобуса большого класса. А маршрут №7 планируется обслуживать шестью машинами: по три большого и среднего класса.

Заявки на участие принимаются до 14 августа, подведение итогов намечено на 18 августа.

Срок выполнения работ установлен с 1 сентября 2026 года, но не ранее даты заключения контракта, по 31 июля 2027 года.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут экономить по 10 рублей при каждой поездке в общественном транспорте с 1 августа.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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