Перевозчика на три автобусных маршрута ищут в Нижнем Новгороде за 145 млн рублей

Фото:
ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» объявило закупку на выполнение регулярных пассажирских перевозок по трем маршрутам в Нижнем Новгороде. Информация размещена на портале госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 145,7 млн рублей. Объем работ определен в размере 521 133,34 км.
Подрядчику предстоит обслуживать маршруты №58 «Улица Космическая — Площадь Комсомольская», №33 «Улица Дружаева — Станция метро «Кировская» и №7 «Микрорайон Юг — Микрорайон Седьмое небо».
Для работы на маршруте №58 потребуется один автобус большого класса и один автобус среднего класса. Для маршрута №33 предусмотрено три автобуса большого класса. А маршрут №7 планируется обслуживать шестью машинами: по три большого и среднего класса.
Заявки на участие принимаются до 14 августа, подведение итогов намечено на 18 августа.
Срок выполнения работ установлен с 1 сентября 2026 года, но не ранее даты заключения контракта, по 31 июля 2027 года.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут экономить по 10 рублей при каждой поездке в общественном транспорте с 1 августа.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+